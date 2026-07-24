El Gobierno ha decretado la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila ante la gravedad de los incendios forestales, una medida que permite movilizar más recursos y coordinar la actuación de todas las administraciones para hacer frente a la situación. Los fuegos ya han obligado a desalojar a unas 11.500 personas entre ambos territorios, de las que más de 10.000 corresponden a la Comunidad de Madrid.

El delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha adelantado que se van a desalojar algunos municipios como Colmenar del Arroyo, Navas del Rey o Capinería por los incendios activos en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa; y en Almorox, Toledo, que está en fase de estabilización.

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Las autoridades han advertido de que su principal preocupación es que los dos incendios terminen uniéndose, un escenario que consideran muy probable debido a las condiciones meteorológicas. Además, no descartan que sea necesario ordenar nuevos desalojos en las próximas horas. El peor de los escenarios, según han explicado, sería que el incendio de Ávila cruzara a la Comunidad de Madrid y acabara confluyendo con los fuegos que ya permanecen activos en la región.

Cerca de El Rincón, la finca familiar de Tamara Falcó

En las zonas próximas a los incendios se encuentra El Rincón, la finca familiar -e histórica, ya que fue construida en 1862 por Juan Manuel de Manzanedo y González de la Teja- de Tamara Falcó, que fue herencia, tanto para ella como para su hermano Manuel, de su padre, el marqués de Griñón. Fue en este enclave donde la hija de Isabel Preysler ha vivido momentos inolvidables, como su boda con Íñigo Onieva.

Sin embargo, en plenas vacaciones, la aristócrata ha sufrido un susto y es que está viviendo con inquietud los incendios que asolan zonas próximas a El Rincón. «Gracias a Dios, de momento el incendio no nos ha afectado directamente. Estamos muy pendientes de la evolución y siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades», le ha comentado Tamara Falcó a Pilar Vidal en Vanitatis.

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Afortunadamente, la finca de la marquesa de Griñón no ha sufrido las consecuencias directas de los incendios, aunque ello no quita que tenga presente a las personas que sí lo sufren: «Nuestro corazón está con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de este terrible incendio y con los bomberos, brigadistas y equipos de emergencia que están arriesgando su vida para proteger a los demás. Ojalá la situación pueda controlarse cuanto antes».

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando sin descanso para frenar el avance de las llamas en una jornada marcada por las altas temperaturas, el viento y las difíciles condiciones del terreno. Con miles de personas ya desalojadas y la posibilidad de nuevas evacuaciones sobre la mesa, las próximas horas serán decisivas para contener unos incendios que mantienen en vilo a buena parte del oeste de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Ávila. Mientras las autoridades piden extremar la precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil, vecinos y propietarios de fincas cercanas, entre ellos Tamara Falcó, permanecen pendientes de la evolución de un fuego que todavía no se da por controlado.