Lena Heady confiesa por qué se negó a hacer un desnudo integral en ‘Juego de tronos’: «Estaba rodeada de 3.000 extras»

Hace diecisiete años que terminó Juego de Tronos, pero el impacto sobre los fans sigue intacto. Cualquier cosa que se habla sobre la serie de HBO Max sigue estando de actualidad; por eso, las últimas declaraciones de la actriz Lena Heady han creado bastante interés. La intérprete que dio vida a la malvada Cersei Lannister ha hablado de una de las escenas más emblemáticas de su personaje que creó bastante polémica en redes sociales.

Misericordia (Mother’s Mercy) es el décimo y último episodio de la quinta temporada de la serie de HBO Juego de Tronos. El capítulo se estrenó el 14 de junio de 2015 y en él pudimos ver una escena que quedó para el recuerdo. En ella, la reina Cersei Lannister era castigada a caminar completamente desnuda por las calles de Desembarco del Rey mientras que los ciudadanos la insultaban y pegaban.

Esta escena creó bastante revuelo en su época cuando se descubrió que para rodarla, el equipo de producción recurrió a una técnica de efectos visuales que combinó el cuerpo de la actriz Rebecca Van Cleave con el rostro de Headey, por lo que ésta nunca se desnudó ante las cámaras, algo que muchos fans de la serie de HBO se tomaron como un «engaño».

Ahora, 11 años después de la emisión de ese episodio, Lena Heady en una entrevista para The Telegraph ha declarado: «Me sorprendió muchísimo el enfado, esa idea de que había engañado al público».

La actriz británica ha explicado que los motivos de su decisión de usar una doble de cuerpo para esa escena en concreto se debían a una cuestión meramente profesional: «No habría podido hacer la parte emocional del trabajo; habría estado completamente a la defensiva. Para entonces, todo el mundo conocía al reparto y era una locura simplemente ir a cualquier sitio. Estaba rodeada de 3.000 extras. Actuar es una gozada, pero exige muchísimo de ti»