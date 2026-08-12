Así fue el primer ‘Rosco’ de la historia de ‘Pasapalabra’ (y no fue en España)

Para millones de espectadores ‘El Rosco’ de Pasapalabra (ya la ex prueba del concurso) es una prueba que forma parte de nuestras vidas, pero seguro que muchos no conocen que su verdadero origen no fue en España y que esa prueba se inventó a miles de kilómetros de los estudios de Antena 3 y Telecinco, los canales en los que se ha emitido en diferentes etapas en España a lo largo de los últimos 26 años. La prueba final que ha hecho famosos a Roberto Leal, Christian Gálvez o Silvia Jato nació en realidad en Italia a finales de los años 90, dentro de un concurso que muy pocos espectadores españoles han visto jamás, aunque se parece mucho al Pasapalabra que conocemos actualmente.

Después de demandas y sentencias en los últimos años, queda demostrado que la prueba que todos conocemos como ‘El Rosco’, fue creada por Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, que colaboraron con la productora holandesa MC&F. Ellos crearon la prueba final para el concurso italiano Passaparola, estrenado en 1998. En sus derechos originales, la prueba se registró bajo el nombre de ‘Ruota delle Lettere’ (la ‘Rueda de las Letras’), aunque se presentó ante el público con el nombre de ’21×100′. En italiano, la J, la K, la Ñ, la W, la X y la Y prácticamente no existen salvo en palabras extranjeras, por lo que los concursantes debían resolver la rueda en un máximo de 100 segundos, de ahí el nombre de ’21×100′. Hay que explicar que España el ‘Rosco’ se adaptó a 25 letras, eliminando la K y la W por la dificultad para poder encontrar palabras para ellas.

De Italia a Gran Bretaña, y de ahí a España con Silvia Jato

La cadena británica ITV ya tenía en su catálogo el concurso The Alphabet Game, la base sobre la que se construyó Pasapalabra y que en Reino Unido no tuvo demasiado éxito. Para su adaptación a Italia, emitiéndose en Mediaset Italia (el hermano mayor de Telecinco) se añadió esta prueba que era el primer ‘Rosco’ de la historia.

Aunque ITV tiene la licencia para comercializar el formato de las pruebas de The Alphabet Game, lo cierto es que el Pasapalabra que se estrenó en nuestro país el 24 de julio del año 2000 era una adaptación de la versión italiana. En un primer momento se respetó tanto el formato que hasta había un ballet de bailarinas, algo que ahora parece impensable. Eso sí, ya entonces se contaba con invitados famosos que ayudaban a los concursantes a sumar segundos.

Este cambio añadido en Italia al formato original de The Alphabet Game es el que ha traído de cabeza a Telecinco y Antena 3 en los últimos años en un conflicto que sigue más vivo que nunca, como ya te hemos contado en Happy FM. El penúltimo capítulo es que Mediaset España podrá tener una prueba final igual a que todos conocemos con un círculo enorme lleno de letras (que es propiedad de la productora holandesa), pero no podrá utilizar el nombre de ‘El Rosco’ (que es una marca propiedad de ITV Studios, que trabaja con Antena 3)

Un origen que ha costado dos batallas judiciales millonarias

MC&F siempre sostuvo que ITV nunca tuvo autorización para incluir el ‘Rosco’ dentro de las licencias de Pasapalabra, algo que los tribunales españoles terminaron por confirmar: primero en 2019, cuando Telecinco perdió los derechos y tuvo que sustituirlo por El Tirón, y de nuevo este mismo año, cuando el Tribunal Supremo obligó a Atresmedia a retirarlo también, dando paso a ‘AlaZ’. Curiosamente, en países como Argentina, donde Telefe emitió el formato completo desde el inicio con los derechos correctamente adquiridos, el ‘Rosco’ original nunca ha dejado de emitirse con total normalidad.