Una actriz confiesa su traumática experiencia con Mario Cimarro: «Me tiró un plato a la cara en plena escena»

El actor Mario Cimarro está acaparando todos los titulares de los medios de comunicación a nivel internacional. Hace unos días, el cubano acudió a sus redes sociales para denunciar que está siendo vetado por Telemundo a nivel profesional. Al parecer, el actor no logra encontrar trabajo desde que participó en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Una situación que lo tiene tan desesperado que, incluso, ha pedido ayuda para trabajar en algún proyecto en España. Asimismo, lejos de quedar aquí, el actor está haciendo frente a comentarios muy desafortunados hacia su persona.

Tal y como informaron muchos medios de comunicación, su ex pareja, y madre de su única hija, ha roto con él debido, supuestamente, a la mala convivencia que tenían en casa. Una situación muy desafortunada por la que Cimarro no se ha pronunciado. Pero, ahora, una actriz ha hablado públicamente de los malos tratos que llegó a recibir del actor que dio vida a Juan Reyes en Pasión de Gavilanes. Y es que no es la primera vez que se rumorea que el artista ha tenido encontronazos con sus compañeros de elenco entre grabación y grabación. El programa de El verano se mueve, de Telecinco, ha sido el encargado de contactar con la actriz.

Anna Silvetti se sincera sobre Mario Cimarro: «Es una persona rara y violenta»

Anna Silvetti, de 69 años, ha sido la actriz que ha alzado la voz. De esta manera, la artista ha explicado que, para ella, el cubano «no debe estar muy bien». Según ha comentado, han sido muchos los compañeros de la industria del entretenimiento que han tenido problemas con Mario Cimarro. Una serie de situaciones que han impedido el correcto funcionamiento de la convivencia laboral.

En el caso de Anna Silvetti, la actriz vivió un incidente tan fuerte con Cimarro que la llevó a abandonar su puesto de trabajo. «Me tiró en plena escena un plato de porcelana mexicana enorme a la cara. Si no me agacho, me la raja. Se estrelló contra la pared de atrás y a mi compañera se le clavaron las astillitas», ha contado en el programa de Telecinco.

Por lo que se ha podido saber, supuestamente, el proyecto en cuestión habría sido la telenovela de El cuerpo del deseo. Un delicado momento donde, afortunadamente, nadie sufrió ningún tipo de daño grave. Pero, dado que la situación era insostenible, la actriz decidió irse de la producción. Pues, ningún papel es merecedor de su integridad física.

«No volví a verlo nunca más. Me fui de la serie y mandé una carta desde mi casa, a través de mi representante, diciendo que yo no iba a estar con un señor que me volara un ojo o me cicatrizara la cara», ha contado. Unas declaraciones con las que ha dejado a Ion Aramendi y al resto de colaboradores completamente estupefactos. «Es una persona rara y violenta. Es un tío que no está bien, está enfermo», ha sentenciado Anna Silvetti.