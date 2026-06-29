Juanma Moreno, presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, ha dedicado parte de su intervención en el debate de investidura a recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, una de las mayores tragedias vividas este año en España. El dirigente popular ha reclamado «memoria y justicia» para las 46 personas que perdieron la vida en el siniestro y para sus familias. De igual forma, ha denunciado que, más de cinco meses después, todavía no se conocen las causas definitivas del accidente ni se han asumido responsabilidades.

Moreno Bonilla ha lamentado que las familias continúen esperando respuestas y ha asegurado que las ayudas comprometidas por el Estado siguen sin llegar. Mientras tanto, las únicas prestaciones económicas abonadas hasta el momento han sido impulsadas por la Junta de Andalucía, pese a que la Administración autonómica no es la competente en dicha materia.

Durante su discurso, el candidato del Partido Popular ha insistido en que las víctimas merecen conocer toda la verdad sobre lo ocurrido el pasado 18 de enero en las inmediaciones de Adamuz, donde colisionaron dos trenes de alta velocidad en un accidente que dejó 46 fallecidos y centenares de heridos, convirtiéndose en el peor siniestro ferroviario registrado en España desde la tragedia de Santiago de Compostela en 2013.

Las palabras de Moreno Bonilla llegan cuando la investigación judicial sobre el accidente continúa abierta y las asociaciones de víctimas mantienen su exigencia de esclarecer las causas de la tragedia y depurar posibles responsabilidades. Mientras tanto, los familiares siguen reclamando verdad, justicia y una atención institucional que consideran insuficiente desde que ocurrió el siniestro.

Críticas a la política ferroviaria de Óscar Puente

El presidente en funciones también ha aprovechado su intervención para criticar la política ferroviaria del Gobierno central. Moreno Bonilla ha denunciado lo que considera un «maltrato» hacia Andalucía en materia de infraestructuras. De igual forma, ha reclamado que se impulsen las actuaciones pendientes en la red ferroviaria de la comunidad autónoma. Entre ellas, ha mencionado el desarrollo del Correo Mediterráneo y la conexión ferroviaria entre Algeciras y Almería, además de otras inversiones que, según ha señalado, siguen pendientes de ejecución.