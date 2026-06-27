Imputadas tres personas por agredir a un hombre que llevaba la camiseta de España en Vitoria

Lamentable suceso el que llega desde el País Vasco. Tres hombres han sido imputados por delito de odio por agredir a un aficionado de España que lucía la camiseta de la Selección española en la ciudad de Vitoria. Los varones, de 22, 30 y 32 años, han sido identificados tras amenazar y llevar a cabo dicha agresión contra una persona que simplemente portaba los símbolos del equipo de fútbol nacional.

Los hechos se produjeron esta madrugada, coincidiendo con el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 para España contra Uruguay, en el barrio vitoriano de Aranbizkarra. Allí, la persona agredida llamó a la Ertzaintza y, al acudir, explicó a los agentes que este trío de agresores le había obligado forzosamente a quitarse la camiseta de la Selección española.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la víctima estaba disfrutando de las fiestas del barrio cuando fue rodeada por el grupo y sus integrantes comenzaron a empujarle y amenazarle por portar la camiseta de España en pleno Mundial, algo generalizado en todo el país por el apoyo sano que existe a los de Luis de la Fuente.

Los agentes desplazados al lugar de los hechos abrieron una investigación a estos tres jóvenes, cuyas edades han trascendido. A estos se les imputan los delitos de lesiones leves y coacciones, así como también un delito de odio por agredir a la persona afectada.

Odio a la selección española en el País Vasco

Llueve sobre mojado en el País Vasco en cuanto a la Selección española se refiere. Cabe recordar que, tras la conquista de la Eurocopa en 2024 en Alemania, aparecieron en el pueblo natal de Mikel Oyarzabal, Elorrio (Vizcaya), pintadas contra el autor del gol de la victoria en aquella final frente a Inglaterra. Tanto a él como a Merino los tacharon de «traidores» por triunfar con el equipo nacional. Vergonzoso.