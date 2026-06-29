Mercadona reordena su cúpula: Héctor Hernández deja la empresa y asciende Enric Carbonell, CEO del Valencia Basket

Héctor Hernández, director general Financiero, Relaciones Externas y Legado de Mercadona, ha dejado de formar parte del Comité de Dirección de la compañía, en la que al que trabajado durante 23 años, por lo que se desvincula de la empresa.

Mientras que el hasta ahora director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, ha sido nombrado como miembro del Comité de Dirección de Mercadona, por lo que también liderará la gestión y el equipo del Roig Arena y de la Fundación Trinidad Alfonso.

La salida de Héctor Hernández, se produce después de un acuerdo con la compañía. Antes de su marcha Héctor Hernández ha agradecido al presidente de Mercadona, Juan Roig, la confianza que la compañía siempre ha depositado en él, que le ha permitido consolidar una carrera profesional basada en la promoción interna.

De igual forma, Hernández también ha dado las gracias a sus compañeros del Comité de Dirección, así como a todos aquellos con quienes ha colaborado estrechamente, por la confianza depositada en él durante todos estos años.

Héctor Hernández había estado en el Comité de Dirección desde 2003 y fue nombrado director general de Recursos Humanos de Mercadona en 2005, tras el fallecimiento de Carlos Calero, cargo que ocupó hasta 2017 y que compaginó desde 2015 con la Dirección General de Marina de Empresas, el núcleo de emprendimiento impulsado por Juan Roig en la Marina de Valencia del que forman parte Edem, Lanzadera y Angels.

Mientras que en 2019, dentro del Comité de Dirección de Mercadona, fue nombrado director general Financiero y Marina de Empresas, y en enero de 2025 amplió sus atribuciones al ser nombrado director general Financiero, Relaciones Externas y Legado. Sumaba así a sus anteriores responsabilidades las relaciones externas de Mercadona y lo que pasó a denominarse «legado» de Juan Roig, que incluye Marina de Empresas, la Fundación Trinidad Alfonso, el Roig Arena y el Valencia Basket.

Carbonell se incorpora al Comité de Dirección de Mercadona

Por su parte, Carbonell, que acaba de apuntarse una temporada de éxitos tras ganar la Liga Endesa y clasificar al club de baloncesto para la final four de la Euroliga, mantendrá la gestión del Valencia Basket y liderará la del equipo del Roig Arena, que mantiene a Víctor Sendra como director, y el de la Fundación Trinidad Alfonso, promotora de eventos deportivos como la Maratón de Valencia. Marina de Empresas (EDEM, Lanzadera y Angels) mantiene por ahora su autonomía de gestión con sus actuales direcciones generales.

Enric Carbonell, nacido en València hace 39 años, era desde noviembre de 2021 director general del Valencia Basket, club al que había llegado un año antes procedente de la Fundación Trinidad Alfonso.

Su nombramiento llega días después de que el Valencia Basket, que estrenaba el Roig Arena el pasado mes de septiembre, haya culminado la mejor temporada de su historia en la que se ha proclamado campeón de las ligas masculina y femenina, de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España masculina, además de disputar por primera vez la Final Four de la Euroliga.