Elías Bendodo sobre el pacto con Vox en Andalucía: «La prioridad nacional no es un problema»

Elías Bendodo, vicesecretario general del Partido Popular y diputado en el Congreso desde 2023, estuvo presente en la primera sesión de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Al término de la misma, Bendodo atendió a OKDIARIO para dejar claro que si Vox quiere pactar en beneficio de Andalucía, «serán muy fáciles las conversaciones». Preguntado por la prioridad nacional ha asegurado que «eso no es un problema».

Sobre el «no» de Vox a la investidura

Elías Bendodo ha sido muy claro: «Tendrán que dar explicaciones porque Juanma consiguió 150.000 votos más que en las pasadas elecciones y se quedó a un punto escaso y a dos escaños de conseguir otra vez la mayoría absoluta». Para el vicesecretario general del Partido Popular, «no se puede tratar igual a lo que es distinto», puesto que «quedarte al borde de una mayoría suficiente tiene que servir para que Vox entienda que las exigencias tienen que ser menores».

Lo que el PP le puede ofrecer a Vox

Para Bendodo está claro que hay que poner el foco en Andalucía, tal y como ha expuesto Juanma Moreno en su exposición de motivos de esta primera sesión de investidura. «Si hablamos en beneficio de Andalucía y todo lo que pactamos es en beneficio de Andalucía, serán muy fáciles las conversaciones», ha expuesto quien fuera consejero de Presidencia de la Junta.

Las negociaciones con Vox

Ahora mismo, la situación se encuentra en lo que Elía Bendodo cataloga como «un tira y afloja», algo que para él es normal. «Lo importante es que haya capacidad de hablar, que se haya iniciado una negociación e intentar llegar a un acuerdo», aseguraba Bendodo a la par que exponía que, ahora mismo, el Paritdo Popular se encuentra en esta última fase con Vox.

La prioridad nacional no es un problema

De igual forma, Elías Bendodo ha querido zanjar los rumores que plantean la problemática del PP y Vox en relación a la prioridad nacional, puesto que para él «no es un problema». «La inmensa mayoría de los españoles entienden que la prioridad es para los que trabajan, colaboran y contribuyen», exponía, dejando claro que «eso lo entiende todo el mundo, vote a la izquierda, al centro o a la derecha».

La salida de Vox de los gobiernos autonómicos

«Ya entraron en su momento y salieron y no les fue bien porque la gente en España quiere estabilidad, que es la que no genera Pedro Sánchez y sí cree que puede estar en los gobiernos de PP y Vox», exponía Elías Bendodo a la pregunta de una posible salida de la formación liderada por Santiago Abascal de los ejecutivos autonómicos que han pactado con el Partido Popular. «Dar esos mensajes de inestabilidad, no creo que sea positivo», concluía el dirigente del Partido Popular.