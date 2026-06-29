Vox avisa a Moreno Bonilla: «Si no se llega a ningún acuerdo, votaremos que no»

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha elevado este lunes la presión sobre el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno, en plena celebración del debate de investidura en el Parlamento andaluz. La formación de Santiago Abascal ha advertido de que no respaldará la reelección del líder popular si antes no se alcanza un acuerdo entre ambas fuerzas políticas.

Tras la intervención de Moreno Bonilla en la Cámara andaluza, Gavira ha asegurado que el escenario político surgido de las elecciones autonómicas deja al PP sin margen para gobernar en solitario. «Los andaluces le han quitado la mayoría absoluta» al presidente en funciones, ha afirmado, insistiendo en que Vox «es la única opción que tiene el Partido Popular» para sacar adelante la investidura.

El portavoz de Vox ha mostrado además su sorpresa por las palabras de Moreno Bonilla durante el debate, en las que hizo referencia a la posibilidad de obtener dos votos favorables en la primera votación o, en su defecto, cuatro abstenciones en la segunda. Para Gavira, ese planteamiento supone «entrar en un juego muy peligroso».

En este sentido, se ha preguntado públicamente si el líder del PP pretende negociar una abstención con el Partido Socialista o con las formaciones de izquierda representadas en la Cámara. «¿Pretende pactar la abstención con la mafia y la corrupción del Partido Socialista, con Por Andalucía o con Adelante Andalucía?», ha cuestionado, rechazando cualquier posibilidad de que el Gobierno andaluz dependa, aunque sea de forma indirecta, de esas fuerzas políticas.

Gavira ha insistido en que Moreno Bonilla debe reconocer de manera explícita cuál es su socio preferente para esta legislatura. «El señor Moreno sólo tiene una opción y es pactar con Vox», ha manifestado, asegurando que ambas formaciones continúan trabajando para intentar alcanzar «un buen acuerdo en beneficio de los andaluces».

El dirigente de Vox también ha criticado la urgencia expresada por el candidato popular para aprobar cuanto antes los próximos presupuestos autonómicos. A su juicio, el Partido Popular perdió un tiempo muy valioso tras las elecciones autonómicas. Según ha recordado, transcurrieron doce días entre la celebración de los comicios del 17 de mayo y el inicio de los contactos posteriores. Un periodo que, en su opinión, podría haberse aprovechado para avanzar en una negociación.

«La anticipación y la prevención son las que evitan situaciones desagradables», ha defendido Gavira, quien ha querido dejar claro que, a día de hoy, «el Partido Popular y Vox no tienen suscrito ningún acuerdo». Por ello, ha lanzado un mensaje contundente sobre el sentido del voto de su grupo parlamentario: «Si no se llega a ningún acuerdo, Vox votará que no».

El portavoz también ha reprochado a Moreno Bonilla que durante su discurso de investidura haya omitido asuntos que considera prioritarios para Andalucía. Entre ellos ha citado especialmente la inmigración, un asunto que Vox sitúa entre sus principales reivindicaciones políticas y que, según Gavira, el candidato popular ni siquiera ha mencionado en su intervención.

Manuel Gavira ha concluido mostrando su deseo de que las negociaciones puedan llegar a buen puerto antes de la votación definitiva. «Esperemos que esa voluntad que tenemos todos de llegar a un acuerdo cristalice», ha señalado, dejando abierta la puerta a un entendimiento de última hora que permita desbloquear la investidura.