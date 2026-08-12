Cuatro detenidos por una trama de facturas falsas que estafó 383.000 € a una empresa en Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm y San Vicente del Raspeig, en Alicante, a cuatro varones, todos españoles y tres miembros de una misma familia, por la presunta comisión de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los detenidos cobraron más de 380.000 euros a una empresa mediante facturas simuladas por la venta de palés, según la Policía Nacional.

La investigación arrancó en la Comisaría de Benidorm tras la denuncia interpuesta por los representantes de una empresa. Uno de sus empleados había presentado facturas por la compra de palés que consideraban totalmente desproporcionada con la demanda del producto por parte de la mercantil.

Al ser descubierto por los responsables de la empresa, y siempre según el relato policial, el sospechoso reconoció que las facturas eran simuladas y que la cantidad de dinero desviado con las citadas facturas falsas ascendía a 383.328 euros, hecho que los investigadores comprobaron porque no se producía cambio de bienes, sino que tan solo la factura se emitía y era abonada. Y comprobaron, también, que los dos principales investigados, el trabajador denunciado y otro, el que entregaba las facturas simuladas y las confeccionadas, habían acordado repartirse el dinero al 50%.

Una vez se abonaba la transferencia para el pago de las facturas, el trabajador de la empresa de palés sacaba el dinero. Y entregaba su parte al de la empresa que estaba resultando perjudicada. Los investigadores comprobaron, también, que el número de compras y ventas se había incrementado un 1.200% en solo cuatro años. Es decir, de 2021, cuando la facturación ascendía a 15.000 euros, a 2025, cuando alcanzó los 200.000 euros.

Los agentes identificaron y detuvieron al varón que entregaba las facturas a su cómplice en la mercantil perjudicada. Este último resultó detenido en San Vicente del Raspeig, en Alicante. Al detenido se le intervinieron 1.045 euros en efectivo, que portaba entre sus pertenencias. Además, en los dos domicilios de este último, se hallaron otros 31.445 euros. También han sido detenidos varones más, responsables de la empresa que recibía el dinero e hijos del hombre que emitía las facturas.

En cuanto al primer detenido, los agentes comprobaron que había efectuado varios envíos de dinero a Ecuador, con el que supuestamente tenía la intención de comprar una vivienda, introduciendo de esta manera en circulación legal el dinero obtenido de forma ilícita. El segundo de los detenidos había dejado los mandos de la empresa a sus hijos y efectuado varios reintegros tras convertirse en autónomo. Según los agentes, para dificultar el rastreo del dinero.