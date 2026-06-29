Vox aprieta a Moreno: votará en contra de su investidura este martes y no descarta hacerlo también el jueves

José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, ha asegurado que su formación se inclina por el «no» en la primera votación para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía, el martes, si bien mantiene la puerta abierta a cambiar este voto en la sesión del jueves. Aunque no ha querido comentar nada sobre «el curso de las negociaciones» con el PP, Fúster aclara la postura de Vox para el martes, y desliza que si los populares siguen «por este camino», podrían apoyarles en «tercera, cuarta, quinta votación» o no hacerlo «nunca».

Moreno Bonilla necesita el respaldo de Vox para permanecer como presidente de la Junta de Andalucía, después de haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 17 de mayo. El líder del PP, sin embargo, se ha presentado a la primera sesión de investidura, de este lunes, sin haber cerrado un acuerdo con la formación presidida a nivel nacional por Santiago Abascal, con quien ya gobierna en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La primera votación para que Juanma Moreno se convierta en presidente de la Junta de Andalucía se celebra este martes, y Vox ya ha descartado que vaya a apoyar al candidato del PP. En la segunda, que se celebra el jueves y para la que el candidato requiere mayoría, se conocerá si el candidato puede lograr los apoyos para ser presidente o si se repetirán los comicios en Andalucía.

Fúster, en una rueda de prensa de la sede nacional de Vox, ha dicho que «le parece» que en estas circunstancias, la votación para la investidura de Moreno Bonilla será negativa por parte de Vox. «Y que siga por ese camino, que será a la tercera, a la cuarta, a la quinta o nunca», ha avisado el portavoz nacional del partido.

«No es tanto votar a una persona, es votar lo que va a hacer esa persona y que el gobierno que va a conformar tienen que tener inevitablemente las ideas de Vox», ha señalado Fúster. Así, «todavía falta» para sellar el pacto, según ha recalcado el dirigente de la formación verde. Además, Vox recrimina a Moreno Bonilla el poco interés para negociar y llegar a un acuerdo, e insiste en que hay que acordar «medidas, plazos de cumplimiento y garantías» para un potencial Gobierno de coalición sobre el que no han verbalizado si tienen intención de integrarse.