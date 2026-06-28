El batacazo de Portugal cambia el cuadro de España: posible duelo ibérico en octavos

Portugal se pegó un batacazo inesperado en su grupo tras no pasar del empate ante RD Congo en la primera jornada y empatar a cero contra Colombia en la última jornada. La selección lusa ha quedado segunda de grupo y ha cambiado el cuadro de la selección española. Podríamos tener en un hipotético partido de octavos de final un duelo ibérico entre Portugal y España.

La selección de Roberto Martínez, una de las favoritas al inicio del torneo, no ha comenzado de buena manera su camino en la Copa del Mundo. Cinco puntos en tres partidos que saben a muy poco. Un 1-1 ante RD Congo que dejó muchas dudas, una goleada a Uzbekistán que era obligatoria y un empate ante Colombia en un partido en el que fue muy inferior y mereció perder.

Estos resultados mandan a Portugal de manera inesperada a ser segunda de grupo. Por lo tanto, su inicio del cuadro en las eliminatorias se complica mucho más de lo esperado. El combinado luso se medirá en dieciseisavos a la Croacia de Luka Modric. Y si pasa, en octavos, podría medirse a España.

No pensaba España que se podría cruzar tan pronto con un bicho como es la Portugal de Cristiano Ronaldo. Si las dos selecciones quedaban primeras, no se verían las caras hasta una posible final. Pero no ha pasado. La selección española hizo los deberes, pero la lusa no.

Si España gana en dieciseisavos su partido se medirá al ganador del Portugal-Croacia en octavos. Un derbi ibérico que rememora la última final de la Liga de Naciones que ganó el cuadro luso. Veríamos un partido tremendo entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, Vitinha y Pedri, Baena y Pedro Neto, Cubarsí y Rubén Días, Joao Neves y Rodri…