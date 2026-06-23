Cristiano Ronaldo pasa facturas: «Se pensaban que ya estaba retirado del fútbol…»

Cristiano Ronaldo se reivindica tras su doblete en la goleada de Portugal sobre Uzbekistán y pasa facturas. La estrella lusa recordó las críticas que ha tenido en estos últimos tiempos, lanzando un mensaje para todos ellos. «Algunos se pensaban que ya estaba retirado del fútbol…», dijo una vez terminó el encuentro en Houston.

«Creo en mi trabajo más que en otra cosa. Sé que va a ser difícil, pero merece la pena», continuó Cristiano Ronaldo, que con 41 años se ha convertido en otra leyenda de los Mundiales al anotar un doblete y convertirse en el único jugador en la historia en anotar en seis Mundiales diferentes, todos los que ha jugado.

«Para mí lo más importante es el trabajo del equipo, la confianza que tenemos. Hemos trabajado mucho y mejorado», añadió Cristiano Ronaldo. «Sobre mí, batir récords siempre es bonito, pero lo importante es alcanzar los objetivos. Estoy muy feliz. Sabía que mis compañeros me iban a ayudar», siguió el ex del Real Madrid, entre otros equipos, dejando claro que el ambiente en Portugal es bueno tras muchísimas informaciones de tensiones en el vestuario.

Por su parte, Cristiano también comentó que en esta fase, en referencia a la fase de grupos, «el objetivo es pasar la ronda» y si bien todavía no es matemático, Ronaldo lo dio ya por hecho al decir que «con cuatro puntos ya lo hemos conseguido».