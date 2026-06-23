Cristiano Ronaldo también es eterno: primer jugador que marca en seis Mundiales

Al decimotercer día de Mundial, ya están todos. Faltaba Cristiano Ronaldo, que, cómo no, no podía faltar a su cita con el gol. En un momento complicado para Portugal, tras el empate ante Congo Democrático en el primer partido y el incendio en el vestuario, el astro luso apareció para disipar dudas. Señalado llegaba, pero seis minutos tardó en marcar. Un gol que le convierte en el primer jugador de la historia en marcar en seis Mundiales, puesto que desde 2006 ha marcado en todos ellos.

En este caso, la debutante Uzbekistán ha sido su víctima. Ni seis minutos tardaba Cristiano Ronaldo en hacer el primero de sus goles en este Mundial 2026, al que había llegado señalado y discutido, tras el empate a uno en el estreno luso. Lo ha hecho aprovechando un centro a media altura al primer palo de Cancelo, que ha mandado para dentro, dejando clara su condición como uno de los mejores nueves del mundo. Esa posición en la que le ha tocado reinventarse.

«No tenía ningún sentido sacar del campo a Cristiano Ronaldo, que es el mejor goleador de la historia, cuando estábamos buscando goles», dijo Roberto Martínez tras empatar frente a RD Congo en el primer partido. Era, por tanto, titular también ante los uzbekos, a los que no tardó en mostrarles su carta de presentación.