Cristiano obligado a responder en el Mundial

Cristiano Ronaldo se enfrenta ante Uzbekistán a una situación a la que no está nada acostumbrado. A lo largo de su extensísima carrera, el astro portugués ha sumado todo tipo de éxitos, ha batido todos los registros habidos y por haber y ha sido considerado un puntal indiscutible tanto en los respectivos clubes como en su selección. Hasta ahora. Después del decepcionante debut frente a Congo Democrático, donde no rascó apenas bola, llega la hora de desquitarse. Lo hace bajo la presión impuesta por el resto de grandes jugadores que ya han aparecido y en medio de un conflicto interno en pleno Mundial.

En el plano deportivo, se ha generado mucha polémica con la titularidad de Cristiano Ronaldo, viendo el rendimiento ofrecido en el estreno luso. Eso sí, parece que ese debate no influye en nada a un Roberto Martínez que confía plenamente en su estrella. Sabe del hambre insaciable de un jugador que, además, está ante la que seguramente será la última oportunidad de su carrera deportiva de levantar un Mundial.

De hecho, lo dejó bien claro después del 1-1 ante RD Congo. Ante las críticas y las preguntas sobre por qué Cristiano había jugado los 90 minutos, Bob Martínez fue claro: «No tenía ningún sentido sacar del campo a Cristiano Ronaldo, que es el mejor goleador de la historia, cuando estábamos buscando goles». Contra Uzbekistán, por tanto, no hay indicios de que no vaya a ser de la partida. A CR7 le avalan los 973 goles anotados en su carrera y para su seleccionador son más que suficientes para creer incondicionalmente en él.

Lo cierto es que Cristiano Ronaldo se ha quedado solo en este Mundial. Llega el momento en el que tiene que dar un paso al frente. No le queda otra. Messi ya lleva cinco goles en esta Copa del Mundo, tras el hat-trick inicial y los dos tantos marcados en Dallas a Austria. Pero también han enseñado ya sus credenciales el resto de grandes goleadores: Mbappé, Haaland, Kane, Lamine Yamal, Salah o Luis Díaz. Sólo queda él.

Incendio ‘controlado’ en Portugal

El empate dejó una resaca de lo más mala en Portugal por las dudas sobre Cristiano Ronaldo. Y ese debate llegó hasta el vestuario, por unas declaraciones de Joao Neves que han generado un incendio. «Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás», dijo el del PSG. También había elogiado al capitán de su selección, pero al trascender esas declaraciones, el lío estaba servido.

La leña al fuego llegó, como siempre, por parte de los entornos y las redes sociales. Son una mezcla de lo más inflamable. Katia Aveiro, hermana de Cristiano, comenzó a dar likes a publicaciones contra el resto de los jugadores y añadió un mensaje: «Mágicamente se olvidaron de recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás». Entonces llegó la mujer del futbolista, Georgina Rodríguez, que tiró de ironía para criticar a los compañeros de su pareja: «Vienen fuerte las nuevas generaciones».

En medio de este terremoto, Cristiano tuvo que poner paz. «Siempre juntos», señaló en una publicación en la que salía con varios de sus compañeros. De ahí, a la supuesta «indeferencia» de la que han hablado otros pesos pesados como Rúben Dias sobre el ruido generado fuera de la concentración portuguesa. Sea como sea, lo único cierto es que Portugal debe responder sobre el césped y Cristiano debe aterrizar en este Mundial.