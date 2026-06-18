La dura crítica de Henry a Cristiano Ronaldo por empatar con el Congo: «El equipo tiene que marcar, no tú»

Cristiano Ronaldo está bajo la lupa. En su sexto Mundial con Portugal como una de las grandes favoritas del torneo, el delantero no pudo evitar el empate en la primera jornada ante la República Democrática del Congo (1-1). El delantero de 41 años estuvo por debajo de las expectativas constantes que hay en su figura y sus críticos no tardaron en salir para atizarle, señalando un partido en el que pecó de individualista en algunos momentos del partido cuando su equipo estaba más atascado.

Aunque él no es el gran culpable del pinchazo de Portugal, hubo una jugada que no pasó desapercibida para los analistas. Cuando los de Roberto Martínez encerraron a su rival en su campo, la victoria estuvo en la palma de sus manos. Cristiano Ronaldo remató un pase de Conceição al primer palo que se marchó ligeramente desviado. Sin embargo, no se había dado cuenta de que detrás estaba un Bruno Fernandes mejor perfilado para hacer gol.

Aunque el delantero del Al Nassr no tiene ojos en la espalda, para Thierry Henry fue una acción objeto de crítica: «Hay algo importante. El equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Es más fácil defenderlo. Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades», reflexionó.

Una lectura que también avaló Ibrahimovic: «Es normal que, como delantero, vayas al primer palo para así arrastrar al defensor contigo y abrir espacio para el que llega detrás. Obviamente, tomó la decisión equivocada». Pero no todos fueron a por Cristiano Ronaldo. Su ex compañero en el Manchester United, Wayne Rooney, salió en su ayuda: «Así es como se ha superado a sí mismo, esa es su mentalidad. Todo es un reto para él. Querrá ganar, en primer lugar, para que Portugal gane el Mundial, pero también querrá ser el máximo goleador. Cuando ve a otros jugadores marcar goles, quiere ser el mejor. Y no lo dice en el mal sentido», explicó.