Mensaje clave de Cristiano Ronaldo ante la tensión en Portugal: «Siempre unidos»

Cristiano Ronaldo se ha pronunciado públicamente para acabar con el ruido de que exista una guerra en Portugal. En las últimas horas han circulado falsas declaraciones que han afectado al vestuario luso y eso ha originado que el delantero haya dado un paso adelante para transmitir un mensaje de unidad para reconducir a la selección en el Mundial tras el pinchazo ante la República Democrática del Congo.

Empatar en el debut mundialista fue algo que hizo mucho daño a una Portugal favorita para ganar su primera Copa del Mundo. Con estrellas como Vitinha, Joao Neves, Joao Félix, Bruno Fernandes, Rafael Leao y el propio Cristiano, los de Roberto Martínez no fueron capaces de ganar a los africanos. Un resultado que les complica terminar primera de grupo en el duelo directo con Colombia, que sí ganó su partido ante Uzbekistán.

Pero lo más preocupante fue la sensación de catastrofismo que se despertó en nuestro país vecino. La prensa cargó duramente contra Cristiano Ronaldo, catalogándole de mal compañero, alimentado por las declaraciones de Neves: «Sabemos lo que ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás».

Y, cuando el fuego está más caliente, Cristiano ha sacado el cubo de agua para apagarlo. Lo ha hecho a través de una foto en sus redes sociales del último entrenamiento junto a varios de sus compañeros, entre los que está Neves. El mensaje fue claro: «Siempre unidos», escribió con todos sonriendo. Una línea que horas antes siguió Rubén Dias en una rueda de prensa a raíz de las críticas como las de Henry a Ronaldo: «Eso no es un problema para nosotros. No es importante. Es un poco de ruido y ruido. Es parte del juego», confesó.

El objetivo de Cristiano Ronaldo es ganar el próximo martes a Uzbekistán y seguir luchando por ser primera de grupo para evitar irse al cuadro complicado del Mundial en las eliminatorias. La tensión en Portugal es máxima y en el vestuario quieren transmitir que no hay mal ambiente y que seguirán remando juntos.