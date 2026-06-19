La hermana de Cristiano Ronaldo acusa a los jugadores de Portugal de boicot: «Qué extraño»

Hay lío en Portugal. El empate contra el Congo en el debut del Mundial ha hecho estallar una bomba dentro de la selección con Cristiano Ronaldo en el centro de la diana. El delantero fue el más criticado por la prensa nacional y eso originó un debate hacia el rol que debía tener dentro del equipo y si podía ser titular. Sin embargo, desde el entorno del futbolista de 41 años acusan que están haciendo un boicot contra él para empujarle hacia fuera, que ha puesto patas arriba todo.

Lo ha hecho su hermana mayor, Kátia Aveiro, quien no se ha cortado ni un pelo lanzando un dardo directo a los futbolistas de Portugal por un estilo de juego que perjudica que Cristiano Ronaldo pueda rendir en el campo. Incluso insinúan que están jugando por debajo de su nivel para neutralizarle: «Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, Muy extraña». Sin embargo, tanto quiso lanzar un mensaje esperanzador: «Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final», sentenció en su perfil de Instagram.

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo: «Mágicamente los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraño». pic.twitter.com/fpS67Ccyle — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 19, 2026

Tampoco se quedó la crítica ahí. Kátia dio «me gusta» a una publicación que afirmaba que Bruno Fernandes «es otro jugador con la camiseta de la selección». Un dardo después de que se le diera otro a Cristiano Ronaldo por una jugada que remató cuando el jugador del United estaba también perfilado para el remate.

Su otra hermana, Elma Aveiro, también recurrió a las redes sociales estallando porque Portugal fue «robada» ante el Congo: «Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Ustedes son ​​los que están ahí. Hablar es fácil. Sobre todo cuando te roban así, no es fácil», escribió en una historia de Instagram.

Portugal jugará el próximo martes el segundo partido de la fase de grupos ante Uzbekistán, al que deberá ganar sí o sí para ponerse en serios aprietos. «No es el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Cabeza alta y a concentrarse en el próximo juego», escribió Cristiano Ronaldo después del pinchar ante el Congo.