Cañizares no vaticina un buen Mundial para Cristiano y Modric: «Me entristece verlos en estas condiciones»

Portugal y Croacia protagonizaron las grandes sorpresas de la jornada del miércoles del Mundial. Ninguno de ellos logró ganar en su debut y provocó críticas hacia sus expectativas, especialmente contra dos leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Ambos jugando su sexto Mundial, estuvieron con sus 41 y 40 años respectivamente; estuvieron lejos de su mejor versión. Un papel que abrió el debate sobre su rol con sus selecciones, donde Santiago Cañizares dejó una curiosa reflexión sobre qué deben hacer si quieren llegar lejos en el torneo.

Por un lado, Cristiano no pudo evitar empatar contra el Congo, un rival asequible para una Portugal que aspira a ganar el Mundial. Al otro, Modric cayó ante la Inglaterra de Jude Bellingham donde cometió errores impropios de su magia. Para el ex portero, ambos condicionan el juego de sus selecciones: «Me entristece verlos en estas condiciones. Ha sido lo peor para mí del día. Son jugadores a los que tenemos gran estima, pero ya es el ocaso de sus carreras y eso resulta feo», explicó.

Una lectura contraria a la que hizo sobre Leo Messi. El argentino marcó un hat-trick contra Argelia y subrayó el mérito que tiene seguir marcando la diferencia para Argentina después de haber ganado el Mundial en Qatar 2022. Hay que recordar que hace unos días, Cañizares también criticó la actitud de España tras empatar ante Cabo Verde: «Lo que está pasando con este equipo no invita a ninguna esperanza. El único que de momento está en el partido, el único es Pedri», confesó en Cope.

En lo que llevamos de Mundial, son algunas de las selecciones más fuertes quienes han tenido pinchazos que podrían agitar más tarde las eliminatorias de las próximas semanas. España. Portugal, Croacia, Brasil…todas ellas necesitan reconducir su rumbo sino quieren complicaciones en el futuro.