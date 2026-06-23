Portugal – Uzbekistán en directo hoy: sigue online en vivo el partido de la fase de grupos del Mundial 2026
Sigue con nosotros en directo el segundo partido de la Portugal de Cristiano en el Mundial
La selección lusa está obligada a conseguir la victoria
La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su fin y este martes por la tarde abrimos de nuevo el grupo K con Portugal como selección favorita para pasar como primera. El combinado luso tropezó sorpresivamente en su primer encuentro ante RD Congo y ahora necesita ganar obligatoriamente a Uzbekistán.
Portugal se mide a Uzbekistán este martes a partir de las 19:00 horas en el estadio de Houston. Es el primer partido de la segunda jornada en el grupo K. El combinado luso está obligado a lograr una victoria que le acerque a la siguiente ronda tras el preocupante tropiezo ante la RD Congo.
Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de dar la cara por su selección en este duelo clave en el Mundial. La leyenda lusa está deseosa por marcar su primer gol en este torneo después de que Messi, Mbappé, Haaland, Vinicius o Kane ya se hayan destapado con varios tantos.
Los de Roberto Martínez, con un punto tras la primera jornada, tienen la necesidad imperiosa de ganar a Uzbekistán en este segundo partido. Todo ello con la polémica generada tras el primer duelo entre Cristiano Ronaldo, Joao Neves y el resto de la plantilla. Una polémica que se agravó con los comentarios en redes sociales de seguidores y familiares de jugadores.
También hay once oficial de Uzbekistán
Ya tenemos once oficial de Uzbekistán: Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Khamrobekov, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, Ganiev; Shomurodov.
Ya hay once de Portugal con sorpresas
Roberto Martínez presenta varios cambios en su once con la sorpresa de Bernardo Silva. El nuevo jugador del Real Madrid se queda en el banquillo.
Ruben Dias es titular en defensa y Joai Félix es la gran sorpresa en el medio.
Este es el once de Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto
¡Bienvenidos al directo del Portugal-Uzbekistán!
¡Bienvenidos a todos al directo del segundo partido de Portugal en este Mundial! La selección lusa se mide a Uzbekistán con la necesidad imperiosa de ganar.
¿Quién es el seleccionador de Uzbekistán?
El seleccionador de Uzkebistán es la leyenda italiana Fabio Cannavaro. Campeón del Mundo con la selección italiana y jugador del Real Madrid entre otros equipos.