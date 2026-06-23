Cómo va Portugal – Uzbekistán en directo hoy: resultado, cronología y estadísticas online en vivo del partido de la fase de grupos del Mundial 2026 hoy (3-0)

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su fin y este martes por la tarde abrimos de nuevo el grupo K con Portugal como selección favorita para pasar como primera. El combinado luso tropezó sorpresivamente en su primer encuentro ante RD Congo y ahora necesita ganar obligatoriamente a Uzbekistán.

Portugal se mide a Uzbekistán este martes a partir de las 19:00 horas en el estadio de Houston. Es el primer partido de la segunda jornada en el grupo K. El combinado luso está obligado a lograr una victoria que le acerque a la siguiente ronda tras el preocupante tropiezo ante la RD Congo.

Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de dar la cara por su selección en este duelo clave en el Mundial. La leyenda lusa está deseosa por marcar su primer gol en este torneo después de que Messi, Mbappé, Haaland, Vinicius o Kane ya se hayan destapado con varios tantos.

Los de Roberto Martínez, con un punto tras la primera jornada, tienen la necesidad imperiosa de ganar a Uzbekistán en este segundo partido. Todo ello con la polémica generada tras el primer duelo entre Cristiano Ronaldo, Joao Neves y el resto de la plantilla. Una polémica que se agravó con los comentarios en redes sociales de seguidores y familiares de jugadores.