Cómo va Portugal – Uzbekistán en directo hoy: resultado, cronología y estadísticas online en vivo del partido de la fase de grupos del Mundial 2026 hoy (3-0)
Sigue con nosotros en directo el segundo partido de la Portugal de Cristiano en el Mundial
La selección lusa está obligada a conseguir la victoria
La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su fin y este martes por la tarde abrimos de nuevo el grupo K con Portugal como selección favorita para pasar como primera. El combinado luso tropezó sorpresivamente en su primer encuentro ante RD Congo y ahora necesita ganar obligatoriamente a Uzbekistán.
Portugal se mide a Uzbekistán este martes a partir de las 19:00 horas en el estadio de Houston. Es el primer partido de la segunda jornada en el grupo K. El combinado luso está obligado a lograr una victoria que le acerque a la siguiente ronda tras el preocupante tropiezo ante la RD Congo.
Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de dar la cara por su selección en este duelo clave en el Mundial. La leyenda lusa está deseosa por marcar su primer gol en este torneo después de que Messi, Mbappé, Haaland, Vinicius o Kane ya se hayan destapado con varios tantos.
Los de Roberto Martínez, con un punto tras la primera jornada, tienen la necesidad imperiosa de ganar a Uzbekistán en este segundo partido. Todo ello con la polémica generada tras el primer duelo entre Cristiano Ronaldo, Joao Neves y el resto de la plantilla. Una polémica que se agravó con los comentarios en redes sociales de seguidores y familiares de jugadores.
Minuto 57
¡Cristiano perdona su hat-trick!
Ha tenido Cristiano la oportunidad de marcar su tercer gol de la noche. Jugada magníficamente ensayada con Bruno. La pica el del United y el remate del 7 la saca el portero uzbeco.
Minuto 54
Uzbekistán llegando con peligro
Sigue llegando con peligro Uzbekistán al área lusa en esta segunda parte. Mucho más activo el cuadro asiático tras el descanso y sin nada ya que perder.
Minuto 50
La ha tenido Uzbekistán
Disparo desde la frontal que atrapa sin problemas el portero de Portugal, Avisa el cuadro asiático.
3-0
También hizo dos cambios Uzbekistán
Dos cambios en Uzkekistán al descanso. Entran Alizhonov y Mozgovoy por Nasrullaev y Khamrobekov.
Doble cambio en Portugal
Roberto Martínez mueve el banquillo con dos cambios. Se marchan Cancelo y Neto. Entran Semedo y Conceicao.
Minuto 46
¡Comienza la segunda parte!
Comienza la segunda parte en Houston. Ya vuelve a dominar Portugal.
3-0
Saltan los jugadores de Portugal de nuevo al campo
Los jugadores de Portugal ya están de nuevo sobre el césped de Houston. La segunda parte está a punto de comenzar.
Descanso en Houston
Descanso con goleada de Portugal. Gana 3-0 la selección lusa con mucha comedidad ante Uzkebistán.
¡Perdona Cristiano su tercer gol!
Saca bajo palos la defensa de Uzbekistán otro disparo más de Cristiano. Picó ante la salida del portero y estuvo cerca de firmar su hat-trick.
Seis minutos de descuento
Llegaremos hasta el minuto 51 en esta primera mitad con seis minutos de descuento.
Minuto 41
Perdona el cuarto Joao Félix
Perdona el cuarto a la contra Portugal. Disparó Joao Félix en carrera a las nubes.
Minuto 38
¡Otroooooo goooool de Cristiano!
¡Otrooo goool de Cristiano Ronaldo, otro gol de Portugaaaal!
Llega el tercero de Portugal. Contragolpe de los lusos, pase perfecto de Bruno Fernandes al espacio y definición de crack de Cristiano al segundo palo.
3-0
Ganiev había hecho historia
Ganiev había marcado su primer gol con Uzbekistán, ante Portugal y en un Mundial. Pero fue anulado.
Minuto 30
¡Gol anulado a Uzbekistán!
El gol de Ganiev queda anulado por una falta previa sobre Cancelo. Fue revisada en el VAR y el tanto de Uzbekistán no sube al marcador.
Sigue el 2-0 a favor de Portugal.
Minuto 29
¡Golazoooo de Uzbekistán!
Golazo de Ganiev, golazo de Uzbekistán. Disparo desde la frontal directo a la escuadra. Se mete en el partido el conjunto asiático.
2-1
Minuto 27
Se enchufa Uzbekistán
Uzbekistán comienza a pasar del centro del campo buscando la portería de Portugal. Se ha calmado el partido.
2-0
Minuto 23
Parón para la hidratación en Houston
Se para el partido en el minuto 23. Momento para hidatarse.
Gana Portugal 2-0 a Uzbekistán
Minuto 21
Inicio brillante de Portugal
Los primeros minutos de juego de Portugal están siendo brillantes. Ha marcado dos y busca el tercero. La selección lusa vive en campo rival.
Minuto 16
¡Gooooolazooo de Nuno Mendes!
¡Otro gooooool de Portugal, golaaaazo de Nuno Mendes de falta directa! Cristiano Ronaldo le cedió una falta muy peligrosa en la frontal a su compañero y el lateral del PSG no falló.
Portugal ya gana 2-0 a Uzbekistán y encarrila el partido.
Minuto 13
Portugal domina a placer
Portugal, tras el 1-0, domina a placer ante Uzbekistán. Está jugando muy bien la selección lusa en estos primeros minutos.
1-0
Minuto 8
El primer «siuuh» del Mundial
Cristiano Ronaldo hizo su famosa celebración por primera vez en este Mundial. Todo el estadio coreó el «siuuh».
Minuto 7
La celebración de Cristiano con sus compañeros
Cristiano Ronaldo celebró su primer gol en este Mundial abrazándose con todos sus compañeros en el banquillo para poner fin a la polémica creada durante esta semana.
Minuto 6
¡Gooooooool de Cristiano Ronaldo!
¡Gooooool de Portugal, golazooooooo de Cristiano Ronaldo! Marca el primero la leyenda lusa. Centro perfecto de Cancelo y Ronaldo remata a la perfección en el primero.
Ya gana Portugal: 1-0
Minuto 3
¡Primera ocasión de Cristiano!
Centro lateral de Nuno y Cristiano no llega a rematar en el segundo palo por muy poco. Portugal busca el primero de la tarde.
Minuto 2
¡Perdona el primero Bruno!
Perdona la primera ocasión clara Portugal en el minuto dos. Bruno Fernandes la tuvo a bocajarro dentro del área y la mandó arriba. Cristiano le pedía un pase, libre de marca.
Minuto 1
¡Comienza el partido en Houston!
Arranca el partido entre Portugal y Uzbekistán en Houston. Saca de centro el combinado uzbeko.
Portugal se juega la vida en el Mundial
La selección lusa se juega la vida en este Mundial 2026. Tras empatar en la primera jornada, necesita ganar este partido en el que vuelve a ser muy favorita.
Recuerdo a Diogo Jota
Recuerdo en los videomarcadores a la figura de Diogo Jota antes del partido de Portugal. Momento muy emotivo.
Suena el himno de Portugal
Suena el himno de Portugal en Houston. «As Armas» se canta en Estados Unidos. Portugal se la juega en el Mundial.
¿Quién es el seleccionador de Uzbekistán?
El seleccionador de Uzkebistán es la leyenda italiana Fabio Cannavaro. Campeón del Mundo con la selección italiana y jugador del Real Madrid entre otros equipos.
También hay once oficial de Uzbekistán
Ya tenemos once oficial de Uzbekistán: Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Khamrobekov, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, Ganiev; Shomurodov.
Ya hay once de Portugal con sorpresas
Roberto Martínez presenta varios cambios en su once con la sorpresa de Bernardo Silva. El nuevo jugador del Real Madrid se queda en el banquillo.
Ruben Dias es titular en defensa y Joai Félix es la gran sorpresa en el medio.
Este es el once de Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto
¡Bienvenidos al directo del Portugal-Uzbekistán!
¡Bienvenidos a todos al directo del segundo partido de Portugal en este Mundial! La selección lusa se mide a Uzbekistán con la necesidad imperiosa de ganar.
Minuto 60
¡Goooooool de Portugal!
Llega el cuarto de Portugal. Otro gol más de la selección lusa a la hora de partido. Otro centro de Bruno, la toca Joao Félix en el primer palo y Nematov se marca en su propia portería.