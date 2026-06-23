Que nadie vuelva a dudar de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aterriza en el Mundial 2026 disipando todo tipo de dudas. ¿Querían que apareciera? Pues aquí tienen su primer doblete. Dos goles que le convierten en el único futbolista en la historia que ha conseguido marcar en seis Mundiales diferentes, puesto que ha dejado su sello en todos los que ha disputado. En México, Estados Unidos y Canadá ha firmado ya un doblete. Ha tardado, pero ya ha llegado, para liderar una vez más a su Portugal.

La selección lusa llegaba con muchas dudas, tras el empate a uno en el primer encuentro ante Congo Democrático y con la figura de su líder discutida. Se había dicho de todo sobre él. Se había cuestionado que jugase de titular, alegando que a su edad ya no está para serlo. A eso se sumaba un incendio en el vestuario, provocado por unas declaraciones sacadas de contexto de Joao Neves y avivado por las reacciones en redes sociales de la hermana y la mujer de CR7.

El caso es que el Bicho llegaba obligado a este partido contra Uzbekistán. Debutan en este Mundial los asiáticos, que no tardaron en comprobar que la voracidad de Cristiano es la misma de siempre. Más, si cabe, tras sentirse cuestionado. En cinco minutos ya había adelantado a su selección, con un remate en el primer palo a un centro de Cancelo. Un gol celebrado con todos sus compañeros.

Cristiano arrasa y pasa facturas

Para alejar las especulaciones que hablaban de un conflicto interno en el vestuario, Cristiano Ronaldo respondía con un abrazo común junto a buena parte de sus compañeros. Una celebración que reflejaba la unidad por la que había abogado días antes para callar los rumores. Por si quedaban dudas, el del Al Nassr dejó que una falta en la frontal del área la lanzase Nuno Mendes, que no perdonó.

Antes del descanso, volvía a dejar claro que en el área es un futbolista letal. Cristiano corrió al espacio para aprovechar un balón que le metió en profundidad Bruno Fernandes. Con la derecha, se sacó un disparo raso y cruzado que entraría lamiendo el poste de la portería de Uzbekistán.

Terminaba el partido y no dudaba en destacar el «trabajo del equipo» y «la confianza» que tienen de cara a este Mundial. Sin embargo, había tiempo para pasar facturas: «Algunos se pensaban que ya estaba retirado del fútbol, pero creo en mi trabajo más que en otra cosa. Sé que va a ser difícil, pero merece la pena». Con estas palabras, Cristiano lo dejaba claro. Que nadie vuelva a dudar de él.