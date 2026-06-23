Cristiano Ronaldo calla bocas en la primera alegría de Portugal en el Mundial

¿Dónde están los que no creían? ¿Dónde están los que ya le machacaban por un partido? Cristiano Ronaldo es leyenda del fútbol y nunca hay que darle por muerto. Doblete para empujar a Portugal al optimismo y para ser el único futbolista en la historia que ha marcado en seis Mundiales diferentes (todos los que ha disputado). Sí, Uzbekistán no es un rival duro, más bien es sencillo, pero esto es un Mundial y todo vale. Cristiano renació en Houston para irrumpir en el torneo. Goleada de Portugal (5-0) y felicidad para CR7.

La selección de Roberto Martínez despierta a tiempo, golea a Uzbekistán y peleará por el primer puesto del grupo K ante Colombia en la última jornada. Ser primero aquí es evitar a España (que tocaría al segundo del grupo en octavos), aunque irte por el lado del cuadro de Argentina para cuartos.

Cristiano alargó su legendaria carrera con un dato que por ahora sólo tiene él: ¡marcar en seis Mundiales diferentes! Desde 2006, ha marcado al menos un gol en cada uno de los Mundiales que se han disputado. Una leyenda a la que no hace falta comparar con nadie, sino disfrutarla hasta el final. Un Cristiano enchufadísimo al que se le vio alegre, feliz, con varios gestos de compañerismo. Un Cristiano más capitán que nada.

Con 41 años (sí, hay que recordar siempre que Cristiano tiene 41), Cristiano machacó a Uzbekistán con dos goles muy reconocibles, muy al estilo CR7. El primero de disparo directo, en el corazón del área, a una gran asistencia de Cancelo. Pum. Era el minuto 6.

Media hora más tarde, en un contraataque de Portugal, Bruno Fernandes también despertó en el Mundial para hacer un exquisito pase a Ronaldo, al que dejó solo ante Nematov, portero de Uzbekistán, al que superó tras seguir la jugada y correr y batir en el cara a cara con un disparo cruzado.

Entre medias de esos dos goles (el 0-1 y el 0-3), Nuno Mendes marcó otro gran gol de una falta directa que Cristiano le cedió. Gesto importante el que tuvo Ronaldo ahí, porque en un ambiente de mucha tensión en los últimos días en Portugal, regaló a su compañero una de esas faltas que suelen ser fijas para él. Y gol de Nuno.

Cristiano se quedó en dos goles. Pudieron ser, mínimo, otros dos. En la segunda parte tuvo una clarísima tras una jugada preciosa ensayada, en la que Bruno le picó una falta a CR7 y éste no marcó por poco. Justo después, la selección lusa hizo el 4-0 con un gol en propia de Kushanov tras un toque de tacón de Joao que formó un lío en el área. Después, Nematov no quiso que Cristiano firmara un hat-trick en Houston. Ya en el tramo final, Rafael Leao hizo el quinto y completó la manita de Portugal.

Recital de Portugal y mensaje claro para que se la siga considerando como lo que es, una de las favoritas en un Mundial del que todavía no se deberían sacar grandes conclusiones. No nos engañemos, Uzbekistán no es una selección como para que sirva de termómetro y la obligación de Portugal era golear, pero es el mismo caso que España: tropezó con una cenicienta en el primer día para golear en el segundo. ¿España es favorita tras el 4-0 a Arabia Saudí? Sí. Pues Portugal, haciendo lo mismo y marcando un gol más, también.