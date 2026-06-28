Colombia – Portugal, en directo: sigue el partido del Mundial 2026 hoy en vivo

La fase de grupos del Mundial 2026 se cierra en la madrugada de este domingo en España. En el turno de las 1:30 horas, Colombia y Portugal disputan el último partido del K, al mismo tiempo que el Congo-Uzbekistán. Sigue en directo el encuentro entre las selecciones colombiana y portuguesa que se celebra en Miami.

Primera y segunda del grupo K se juegan el liderato esta noche. Colombia, con seis puntos, y Portugal, cuatro, buscan el primer puesto de cara a dieciseisavos de final. Ninguna puede bajar de las dos primeras posiciones, salvo que los de Roberto Martínez pierdan y Congo gane a Uzbekistán superando su diferencia de goles, que ahora mismo es de seis dianas a favor de los lusos.

Cristiano Ronaldo, tras su doblete en el segundo choque, repetirá como referencia en el once de Portugal, mientras que la gran amenaza colombiana es Luis Díaz. Pero hay más en lo que fijarse, como por ejemplo el gran centro del campo portugués con la dupla del PSG compuesta por Vitinha y Joao Neves, o el lateral derecho sudamericano Daniel Muñoz, que suma dos tantos en el Mundial.

Dónde ver el Colombia-Portugal

Este partido entre Colombia y Portugal se puede ver por televisión, tanto en abierto como en canal de pago. Por un lado, La 1 de TVE emitirá este encuentro de forma gratuita a través de las televisiones en España, mientras que DAZN, como todo el torneo, lo hará de forma privada. Por supuesto, en OKDIARIO podrás seguir toda la previa y el minuto a minuto desde que arranque el fútbol en Miami.