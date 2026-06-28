Colombia revienta al Mundial y envenena el camino de Portugal

Colombia revienta el Mundial. Lo hace por la puerta grande y con todo merecimiento. Los colombianos quedan primeros en el grupo K tras empatar ante Portugal (0-0) y mandan a la segunda plaza a los lusos, que se van por el lado de España. Puede haber un España – Portugal en octavos si ambas pasan sus eliminatorias. Colombia dio un baño a Portugal en un encuentro en el que se mereció hasta golear. Pero acabó 0-0.

Cuando les digan que un 0-0 puede ser aburrido, pónganles este Colombia – Portugal. Partidazo brutal con un baño colombiano a los portugueses en una alegría de remates y juego. Recital de Colombia y pase como primero de grupo de forma totalmente merecida.

El Mundial es esto. Sorpresón al ser Portugal segunda. Se medirá a Croacia en dieciseisavos y a España en octavos. Camino dificilísimo para los de Roberto Martínez que cambia por completo cualquier previsión en el cuadro. Colombia, por su parte, se medirá a Ghana en dieciseisavos y a, previsiblemente, Suiza en octavos. Un camino mucho más agradable. En cuartos aparecería Argentina.

Partidazo sin goles en Miami

Colombia y Portugal regalaron un partido espectacular, con una primera parte primorosa, la mejor de todas las que se hayan jugado hasta ahora en el Mundial. Ataque tras ataque, ocasión tras ocasión (21 remates) y un espectáculo digno del torneo en el que estaban. Partidazo total con una Colombia sin complejos, jugando muy bien al fútbol, y una Portugal aguantando el asedio cafetero y también teniendo opciones muy claras.

John Córdoba, un delantero de 33 años que juega en el Krasnodar ruso, se convirtió en una figura mundial con un recital atacante de primer nivel. Esto es el Mundial: jugadores randoms, de la sancionada liga rusa, un jugador que hace diez años estaba en el Granada. Córdoba martirizó a Portugal con todo tipo de ocasiones. Primero, nada más empezar el encuentro, con un cabezazo que se le fue arriba. Después, Diogo Costa le sacó un paradón a un remate cruzado. Más tarde, Rubén Neves le sacó bajo palos el que era un gol ya gritado.

Absoluto recital de un Córdoba empujado por una afición colombiana que inundó Miami, demostrando otro Mundial más lo que suponen estos torneos para las selecciones hispanoamericanas. Desplazamientos masivos, alegría, tomándoselo en serio… el fútbol de CONMEBOL en Mundiales siempre es especial.

No se vayan. En la primera parte, Portugal también las tuvo muy claras. Cristiano avisó con una falta que atrapó Vargas. Este portero, que milita en el Atlas mexicano, hizo después un paradón brutal a un remate de Bruno Fernandes. La mano fue impresionante. Minutos después llegó un misil de Rubén Neves que se fue fuera y hasta Joao Félix, titular, lo tuvo muy cerca con un disparo que rozó el larguero tras un precioso control.

La primera parte, de culto para cualquier aficionado (si tiene un hueco, véanla, de verdad, no se arrepentirán), se terminó con un disparo peligroso de James Rodríguez que atrapó Diogo Costa. Sí, James sigue jugando. Y es titular. Sigue siendo un ídolo.

Colombia da un baño a Portugal

La segunda mitad no tuvo tampoco que envidiarle mucho a la primera. Fue algo más floja, pero fue un delirio maravilloso de Colombia, que se mereció ganar con un fútbol de ataque sin complejos. Los de Néstor Lorenzo dieron un baño a Portugal en todo y dejaron una de las mayores impresiones de este Mundial.

Rios con un remate fuera, Arias estrellándose con otro paradón de Diogo Costa, Luis Suárez a falta de tres minutos… Colombia atacó por disfrute y porque quiso ganar un partido en el que le valía el empate. La solución de Roberto Martínez fue quitar a Vitinha, campeón de Europa con el PSG, para dar entrada a Samú Costa, que viene de descender con el Mallorca.

En el tiempo de descuento, unos cuatro centímetros privaron a Colombia de ganar a Portugal. Esa fue la medida en la que Davinson Sánchez estaba adelantado. Fuera de juego en un tanto que era el 1-0 en el minuto 92. Fueron eso, cuatro centímetros. En la práctica dio igual: el empate valía a Colombia y Colombia es primera de grupo. Los hispanoamericanos revientan el Mundial en otra decepción de Portugal en el torneo.