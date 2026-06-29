¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 29 de junio al 1 de julio de 2026

Nueva tanda de rostros conocidos en el plató de Pasapalabra. En pleno comienzo de la era de ‘AlaZ’, la prueba final que ha sustituido a ‘El Rosco’, el concurso de Antena 3 que conduce Roberto Leal, vuelve a rodearse de cuatro invitados de mundos muy distintos —la interpretación, la moda y el periodismo— para ayudar a los concursantes a sumar segundos. Estos son los famosos que acompañan a los equipos estos días y a qué se dedican. El programa tendrá, de nuevo esta semana, que pelear contra partidos del Mundial 2026, aunque sigue demostrando su enorme fuerza en los datos de audiencia de la última semana, desde que estrenaron su nueva prueba.

Esther Arroyo es un rostro habitual de ‘Pasapalabra’

La gaditana Esther Arroyo es modelo, actriz y presentadora. Saltó a la fama en 1990 al proclamarse Miss España, y a partir de ahí construyó una sólida carrera en la pasarela, la televisión y el cine. Como actriz, su papel más recordado es el de Alicia Rocha en la serie Periodistas, donde estuvo cinco temporadas. En 2008 sufrió un grave accidente de tráfico que frenó en seco su trayectoria y la obligó a someterse a largos procesos de rehabilitación, aunque años después logró retomar poco a poco su actividad en la pequeña pantalla.

Miguel Diosdado, una estrella de las series

El sevillano Miguel Diosdado es uno de los actores más reconocibles de la ficción televisiva española. Formado en la escuela de Cristina Rota, alcanzó la popularidad con telenovelas diarias como Amar en tiempos revueltos y, sobre todo, con su papel de Víctor Ferrero en Acacias 38, donde permaneció varios años.

También ha trabajado en series como Bandolera o Las chicas del cable y en 2023 mostró su lado más personal como concursante de MasterChef Celebrity. Curiosamente, comparte apellido con la recordada actriz Ana Diosdado, aunque no les una ningún parentesco.

José Lamuño cambió el deporte por la interpretación

El ovetense José Lamuño es actor, modelo e influencer. Antes de dedicarse a la interpretación, llegó a competir en voleibol e incluso empezó a estudiar fisioterapia, pero con 21 años lo dejó todo y se mudó a Madrid para perseguir su vocación.

Desde entonces ha aparecido en series tan populares como El internado, La que se avecina—donde dio vida a Hugo— u Hospital Central, y se hizo muy conocido por su papel de Álvaro Soler en la diaria Servir y proteger, Como modelo ha sido imagen de firmas de prestigio y cuenta con una notable legión de seguidores en redes sociales.

Marina Castaño

La coruñesa Marina Castaño es periodista y escritora, aunque para el gran público es conocida sobre todo por haber sido la última esposa del Nobel de Literatura Camilo José Cela, con quien se casó en 1991 y de quien enviudó en 2002. A lo largo de su carrera ha trabajado en radio —en emisoras como Onda Cero o la COPE— y como columnista en prensa, y tras la muerte del escritor presidió la fundación que lleva su nombre. Habitual de tertulias y programas de televisión, en los últimos tiempos también se ha animado con formatos de entretenimiento como Top Chef, aunque su paso fue muy breve.

‘Pasapalabra’ planta cara al Mundial 2026 con su nueva prueba final

Desde el pasado viernes 19 de junio, el concurso ha tenido que hacer cambios en su prueba final, diciendo ‘adiós’ a ‘El Rosco’ y dando la bienvenida a ‘AlaZ’. Desde su estreno se ha enfrentado a partidos de diferentes selecciones, algunos tan potentes como el de Argentina el pasado martes 22 de junio, pero el programa ha demostrado que no le ha afectado este cambio.

Así van las audiencias de ‘Pasapalabra’ tras el ‘adiós’ del ‘Rosco’: