Horario del Alemania – Paraguay hoy: cuándo es y cómo ver por TV en directo y en vivo online el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Llega el momento de la verdad para una Alemania que siempre está entre las favoritas para llevarse la Copa del Mundo, pero que no ha conseguido convencer en la fase de grupos. Die Mannschaft se va a enfrentar a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y sólo una podrá pasar a los octavos, por lo que puede ocurrir de todo en el Estadio de Boston. A continuación te detallamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este choque entre germanos y sudamericanos.

Alemania – Paraguay de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Alemania y la de Paraguay se ven las caras en el Estadio de Boston para disputar el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ya hemos entrado en la fase decisiva de la Copa del Mundo y lo cierto es que para este choque los alemanes son favoritos. La FIFA programó este encuentro para el lunes 29 de junio y el balón tendrá que empezar a rodar en el horario de las 22:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que el duelo empiece de manera puntual, ya que no deberían producirse incidentes entre los aficionados en la previa.

Dónde ver en directo gratis el Alemania vs Paraguay del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva de manera íntegra todos los partidos que se jueguen en la Copa del Mundo. Es por ello que este Alemania – Paraguay correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Es por ello que este duelo entre germanos y paraguayos no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. También se podrá seguir en streaming y en vivo online con la aplicación de este operador, que se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, y se podrá acceder a su página web con un ordenador y ver así todo lo que ocurra en el Estadio de Boston.

En la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra durante toda la Copa del Mundo, donde tenemos a un enviado especial. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – Paraguay de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cuando finalice el choque en el Estadio de Boston publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se puedan producir.

Dónde escuchar por radio en directo el Alemania – Paraguay del Mundial 2026

Por otro lado, todos los aficionados que están siguiendo la Copa del Mundo y que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este choque de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrán escuchar gratis por la radio el Alemania – Paraguay. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de Boston para contar el minuto a minuto de lo que ocurra en este choque.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Alemania – Paraguay?

El Estadio de Boston, conocido como el Gillette Stadium y situado en Foxborough, Massachusetts, será el escenario donde se disputará este emocionante Alemania – Paraguay de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este campo, que es la casa de los míticos New England Patriots de la NFL, se inauguró en 2002 y en su interior caben un total de más de 68.700 aficionados.

La FIFA escogió al árbitro Jalal Jayed para que imparta justicia en este choque que jugarán Alemania y Paraguay en el Estadio de Boston en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este colegiado nació en Marruecos, tiene 39 años y es internacional desde 2019 y ya dirigió la victoria de Die Mannschaft por 7-1 frente a Curazao y la goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán.