El Gobierno va a inyectar 140 millones de euros más para sacar adelante la operación del nuevo barrio de Campamento. Más de un centenar más de millones para un proyecto que ya ha recibido 662 millones de euros y que lleva 36 años siendo únicamente eso, una idea.

Porque sí, aunque el pasado mes de enero Pedro Sánchez y su equipo del Ejecutivo visitaron la zona vestidos con chalecos amarillos para dar el pistoletazo de salida a las obras de las casi 11.000 viviendas prometidas. Seis meses más tarde no hay nada construido en Campamento.

Ni siquiera hay rastro de las aceras, caminos y jardines que, según ha admitido el Gobierno, van a ocupar el 75% de todo el suelo aprovechable del proyecto. De hecho, han planteado que las viviendas, más necesarias que nunca en la capital, se construirán únicamente en el 25% del suelo disponible. Todo lo demás serán «calles, espacios de disfrute para la ciudadanía y zonas verdes».

Concretamente, pretenden destinar alrededor de 365.000 metros cuadrados a dichas zonas verdes y otros 442.000 metros cuadrados a «equipamientos y servicios públicos».

Sin rastro del presupuesto millonario

No hay ni rastro de las famosas grúas que se pusieron en movimiento durante la visita de Sánchez, pero tampoco del resto del presupuesto que, tal y como publicó este periódico hace unos meses, ya se había inyectado en la operación urbanística.

Según un documento del Tribunal de Cuentas al que tuvo acceso OKDIARIO, el Ejecutivo esperaba transferir desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a SEPES hasta 883 millones de euros. Teniendo en cuenta que hasta hace una semana el montante acumulado ya ascendía a 662 millones, la suma de los nuevos 140 eleva el total destinado al barrio a 802 millones. Aunque todavía faltarían 81 más para completar la aportación.

Más allá de lo elevada o no que resulte la cantidad destinada a las 11.000 viviendas madrileñas, parece llamativo que el Gobierno justifique ahora la nueva aportación explicando que «se destinará a los gastos que sean fijados por la junta de compensación para el desarrollo del ámbito», una entidad administrativa que fue constituida el pasado mes de abril para representar a todos los propietarios.

Ha detallado que, con estos fondos, financiarán «el desarrollo del planeamiento urbanístico, la ejecución de las obras de urbanización en sus fases 1 y 2 y las conexiones exteriores necesarias, además de los costes de funcionamiento y gestión».

Es decir, los de Sánchez pretenden usar los nuevos 140 millones para empezar a elaborar un plan urbanístico que lleva sobre papel casi cuatro décadas y al que ya se han destinado todos los fondos anteriormente mencionados.

Cabe subrayar, además, que en el escrito del TC al que tuvo acceso este periódico, se recoge cómo hace tres décadas la iniciativa era descrita como «la nueva ciudad». Un desarrollo urbanístico con viviendas «de alto nivel» y «capaz de crear suficiente atractivo como para contrarrestar el tirón del centro de Madrid sobre ese sector metropolitano». Nada más lejos de la realidad actual.

Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana siguen confiando en que esta aportación económica supone «un importante impulso a Nuevo Barrio Campamento», que cuenta con más de 211 hectáreas y que convertirá las antiguas instalaciones militares «en un proyecto de vida para miles de personas».

Un proyecto urbanístico sin redactar

Con todo ello, Casa 47 admite que, por el momento, «continúa avanzando en la redacción del proyecto de urbanización», que, según explican, se encuentra pendiente de que el Ayuntamiento de Madrid proceda a la aprobación definitiva.

Todavía, medio año después de su sonada inauguración, la Operación Campamento, uno de los proyectos más presumidos por el Gobierno de Pedro Sánchez durante el último año, no cuenta con un proyecto de obra redactado.

Tampoco, según pudo confirmar Casa 47 a OKDIARIO, con un cronograma oficial pese a llevar casi cuarenta años en desarrollo. En una petición de transparencia, la institución reconoció a este medio que dicho calendario oficial de actuaciones aún «no existe como documento único», añadiendo que, pese al bombo y platillo de las casi 11.000 viviendas asequibles, «su suministro requeriría una acción previa de elaboración».