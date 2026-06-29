El Gobierno pactará los cambios de Muface en privado tras eliminar su órgano de control para evitar manifestaciones

El Gobierno ha aprobado una reforma del Estatuto de Muface en la que se elimina la Comisión Permanente del Consejo General, un órgano que se encargaba del control y supervisión de la mutualidad de funcionarios. Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación consideran que «este es el principio y que el Gobierno pretende hacer más cambios sin que los sindicatos se enteren».

Por tanto, «la intención del Gobierno al eliminar este órgano es estar menos controlado y pactar con las aseguradoras el siguiente nuevo concierto y adjudicarlo, sin volver a encontrarse con un concurso vacío como en la anterior ocasión», según las mismas fuentes.

De esta forma, el Gobierno evitaría tener un conflicto con los funcionarios en pleno año electoral, 2027, que es cuando habría que renovar el siguiente concurso, además de que la intención al cerrar el concurso rápido «sería ganarse el voto de los funcionarios y que el concierto no quedara de nuevo desierto».

Por otro lado, el hecho de eliminar la Comisión Permanente del Consejo General, integrada por representantes de la Administración y de los sindicatos, haría posible dejar de lado a los sindicatos a la hora de tomar decisiones y «que sea más difícil hacer los cambios en el nuevo concurso que pedían los sindicatos y que, por tanto, estos no se enteren de lo que está pasando en Muface», señalan las fuentes.

El motivo de la importancia de esta comisión, que se ha eliminado, es que se encarga de velar por la aplicación de los acuerdos adoptados y proponer medidas para mejorar la mutualidad, entre otras.

Esta Comisión también tenía la función de informar sobre las convocatorias para la concesión de prestaciones de carácter anual único y de informar sobre todos los asuntos que le presente la Dirección General, así como aquellos que deba conocer el Consejo General.

A su vez, esta reforma refuerza y delimita el papel de la Presidencia (que recae en la Secretaría de Estado de Función Pública) en la alta dirección y representación del organismo, cuyos actos y resoluciones agotarán la vía administrativa. Igualmente, delimita las funciones de la Dirección General en la gestión económica y financiera, planificación y gestión, sistemas de información y estadísticas, entre otras.

«Nos hemos enterado por sorpresa de esta decisión. No había en absoluto ningún motivo para pensar que iba a actuar así el gobierno. Y estamos pensando en recurrirlo. No es de recibo que se quiten órganos de decisión en la mutualidad y estamos ahora pensando en ver cómo recurrimos esa decisión que ha tomado de manera unilateral la Dirección General de Muface», afirman fuentes sindicales.

«Quieren evitar que se ejerza el control que desde este órgano se ejercía, aunque no era un control excesivo. Estamos a favor de la transparencia y de que el modelo sea un modelo eficaz y eficiente, y creemos que esta medida precisamente va en la dirección contraria de lo que es el objetivo para todos los mutualistas», aseguran.