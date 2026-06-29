Cuándo es el Rafa Jódar – Pablo Carreño: a qué hora se juega y dónde ver por televisión en directo y en vivo online el partido de Wimbledon 2026

Rafa Jódar y Pablo Carreño vuelven a verse las caras, esta vez en segunda ronda de Wimbledon 2026. Estos dos tenistas españoles se midieron en Roland Garros hace unas semanas y fue el de Leganés el que salió victorioso. Ahora, uno de los dos quedará eliminado y el otro mantendrá vivo su sueño de avanzar rondas en este mítico Grand Slam que todo profesional desea con ganar. Te contamos cuándo se juega, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este encuentro.

Cuándo es el Rafa Jódar – Pablo Carreño: horario del partido de Wimbledon 2026

Rafa Jódar ha arrancado con buen pie en su primera participación en Wimbledon 2026 tras superar a Felix Gill en primera ronda en tres sets (6-3, 6-3 y 7-5). El madrileño consiguió así avanzar a la segunda ronda, donde tendrá que verse las caras ahora a un compatriota suyo como es Pablo Carreño. El asturiano superó a Denis Shapovalov y logró de esta manera la primera victoria de su carrera en este mítico Grand Slam que se está disputando en Londres. Lo malo del enfrentamiento entre dos españoles es que uno tendrá que decir adiós al torneo.

A nadie se le escapa que Rafa Jódar parte con cierto favoritismo en este partidazo ante Pablo Carreño después del gran año que ha venido firmando el de Leganés, que es una de las grandes noticias de la temporada en la ATP. Ya ganó su primer torneo, que fue el ATP 250 de Marruecos. En Roland Garros y en el Mutua Madrid Open llegó a cuartos de final y en el Trofeo Conde de Godó fue apeado en semifinales. Ya ha sido, incluso, elogiado por Jannik Sinner.

La organización programó este apasionante Rafa Jódar – Pablo Carreño que corresponde a la segunda ronda de Wimbledon 2026 para este miércoles 1 de julio. La ATP todavía no ha comunicado el orden de juego, por lo que no se sabe el horario exacto del choque. Hay que recordar que estos dos tenistas se vieron las caras en Roland Garros y ganó el madrileño con remontada incluida por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

Dónde ver el Rafa Jódar – Pablo Carreño de Wimbledon 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en este tercer Grand Slam del año que se está disputando en Londres. El Rafa Jódar – Pablo Carreño de segunda ronda de Wimbledon 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de alguno de los canales que tiene esta plataforma como pueden ser Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Este operador es de pago, por lo que este choque entre dos tenistas españoles no se va a poder ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos aficionados a este deporte que no quieran perderse este partidazo que jugarán Rafa Jódar y Pablo Carreño en la segunda ronda de Wimbledon 2026 también podrán verlo en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador de forma cómoda y no perderse nada de lo que suceda en el All England Club.

Por otro lado también tenemos que destacar que, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en este Grand Slam 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rafa Jódar – Pablo Carreño de segunda ronda de Wimbledon 2026 y una vez acabe el choque publicaremos y compartiremos con todos nuestros lectores la crónica y todas las reacciones que se produzcan en Inglaterra.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Pablo Carreño de Wimbledon 2026

Además, todos los amantes de este deporte y seguidores del tercer Grand Slam del año que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de segunda ronda de Wimbledon 2026 podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con el All England Club para narrar el minuto a minuto o lo que esté ocurriendo en el Rafa Jódar – Pablo Carreño.