¿Por qué no juega Carlos Alcaraz en Wimbledon 2026?

La mancha de los calcetines pasa del anaranjado de la tierra batida al verdoso de la hierba. It’s Wimbledon time. El pasto de Londres florece para la ocasión. Recibe a las mejores raquetas del mundo para la disputa del tercer Grand Slam del año. No estará la de Carlos Alcaraz, cuya lesión avanza a buen ritmo, pero no le ha sido posible acudir a la gira de hierba.

El tenis contuvo la respiración cuando Carlos Alcaraz se retiró del Conde de Godó. Había ganado a Virtanen, pero algo no andaba bien en su muñeca derecha. Decidió parar, no competir en Madrid y descansar para observar la evolución del daño. El objetivo era Roland Garros, pero la muñeca dijo lo contrario. Misma respuesta para Wimbledon.

El murciano ya se ejercita, como él mismo ha publicado en sus redes sociales, con el objetivo de regresar a las pistas, pero regresar con garantías. Sin medias tintas. Regresar plenamente recuperado. Ha evitado el quirófano y un daño mayor para un tenista que, cabe recordar, tiene 23 años recién cumplidos.

Qué le pasa a Carlos Alcaraz

La lesión exacta de Carlos Alcaraz no se conoce. Se trata de una tenosinovitis de De Quervain, nombre técnico de la dolencia que afecta al número 2 del circuito ATP, podría hacerle perder la temporada y hasta obligarle a cambiar la técnica de golpe. Es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. Es una dolencia común en los tenistas y que se da habitualmente por sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento.

Qué torneos se ha perdido Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se lesionó en Barcelona, durante su debut en el Conde de Godó ante el mencionado Virtanen. Desde entonces, fundido a negro. No ha vuelto a disputar partido alguno. Por el camino se perdió los últimos torneos sobre tierra batida en Madrid, Roma y Roland Garros, donde defendía corona. Y tampoco se ha podido presentar para la gira de hierba. Ni Queen’s ni Wimbledon.

Cuándo volverá a jugar Carlos Alcaraz

Con la situación así, su regreso todavía es una incógnita. Se está preparando para ello, de hecho, ya se ha ejercitado en pista. Aunque todavía no golpea con la derecha, lo hace de izquierdas. Alcaraz no tiene fecha de vuelta. Los diagnósticos más optimistas miran al US Open, el último Grand Slam del curso, y algún torneo de menor relevancia como el ATP 500 de Washington que sirva de preparación. Ese sería el mejor de los casos.