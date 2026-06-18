Sale a la luz el primer entrenamiento de Carlos Alcaraz tras su lesión y hay cambios visibles

Carlos Alcaraz ya se entrena con la vista puesta en el US Open. El tenista murciano ha publicado en las redes sociales una secuencia de imágenes de sus últimos días en los que aparece haciendo ejercicios de cardio en una pista de atletismo y también en la pista indoor de su academia en Murcia. En las imágenes, además de un entrenamiento con raqueta, también se le ve realizando un curioso ejercicio de movimientos sobre la pista.

Carlos Alcaraz sigue con su puesta a punto camino del US Open, que arrancará el próximo 30 de agosto en Nueva York. El tenista murciano sigue recuperándose de la lesión en el tendón de la corva de la muñeca derecha y en las redes sociales ya ha publicado varios ejercicios en los que aparece tocando la raqueta sólo con la mano izquierda y protegiendo la zona afectada. En la última secuencia de imágenes que ha publicado en las redes sociales, también aparece realizando un ejercicio de movimientos sobre la pista que tiene como objetivo aligerar las piernas.

we might actually be back pic.twitter.com/FaIUa517eo — alcaraz archive (@alcarchive) June 17, 2026

Alcaraz y el objetivo del US Open

El primer objetivo de Carlos Alcaraz es recuperar al 100% la zona afectada y el segundo es estar en el US Open. El tenista murciano siempre ha tenido claro que la salud de la muñeca es prioritaria y por ello ha priorizado sanar la zona afectada por delante de una vuelta apresurada a las pistas. Por ello se bajó del Conde de Godó cuando sintió la primera molestia y, después de confirmarse la lesión, se ha ido cayendo progresivamente de los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros, donde defendía título, y de Wimbledon, donde el año pasado alcanzó la final.

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A finales de junio, Carlos Alcaraz ya ha introducido ejercicios sobre pista rápida ejercitando solo el brazo izquierdo y, próximamente, si desaparece el dolor, volverá a entrenarse con normalidad camino del tercer grande de la temporada. Lo que tienen claro en el entorno del tenista es que no arriesgarán lo más mínimo y, si no está al 100%, no viajará a Nueva York para defender título en Flushing Meadows.

De momento, Carlos Alcaraz sigue en su tierra disfrutando de la familia, amigos y poniéndose físicamente a punto para dar el salto al número 1 del tenis mundial y a la conquista de nuevos retos que están por llegar. La idea es clara: sacrificar un año de recuperación para volver a ganar en el futuro.