La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, lunes 29 de junio

No es ningún secreto que Valle Salvaje y La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se han ganado a pulso convertirse en dos de las ficciones diarias que más éxito continúan cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante dos historias que, pase lo que pase, han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de estas series. Eso sí, este lunes 29 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española se han visto sorprendidos ante la nueva decisión de RTVE de no emitir un nuevo capítulo ni de Valle Salvaje ni de La Promesa. ¿Cuál es la verdadera razón por la que han dado este paso, a pesar de ser conscientes del profundo malestar que va a generar a los seguidores de ambas ficciones?

La respuesta no es otra que la emisión en directo del partido que enfrenta a Brasil y a Japón, dentro de la Copa del Mundo FIFA 2026. Hay que tener en cuenta que no solamente tendremos la oportunidad de disfrutar de este encuentro, sino que, como suele ser habitual, RTVE llevará a cabo una cobertura previa. Así pues, en la tarde del lunes 29 de junio, aunque podremos ver una nueva entrega de Directo al Grano de 15:50 a 18:30 h (una hora menos en las Islas Canarias), lo cierto es que se ha cancelado la emisión de los nuevos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa. En esa franja de emisión, podremos disfrutar de Camino a NY (de 18:30 a 18:45 h, una hora menos en el archipiélago canario) y, con posterioridad, de 18:45 a 20:55 h (una hora menos en las Islas Canarias), se emitirá en directo el partido Brasil – Japón del Mundial 2026.

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

En el capítulo 440 de Valle Salvaje, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron ver cómo Braulio no puede evitar sentirse cada vez más inseguro con Manuela. Todo ello mientras don Hernando hace una firme petición a su hija. ¿En qué consiste, exactamente? En que, por el momento, se quede en el Valle hasta nuevo aviso.

En cuanto a Alejo, está cada vez más convencido de que su primo exagera muchísimo y notablemente. Hasta tal punto que no ha tenido reparos a la hora de proponerle un nuevo plan de conquista. Todo ello mientras Luisa, Bárbara y Leonor se quedan profundamente descolocadas con un nuevo y sorprendente hallazgo que podría cambiarlo todo.

Respecto a La Promesa, en el capítulo 861, fuimos testigos de cómo María Fernández se pone de parto y Alonso se ve en la obligación de asistir a la doncella. Ciro anuncia que se queda en palacio y nadie es capaz de entender cómo Manuel ha conseguido convencerle. Además, Martina y Adriano siguen sintiéndose culpables por su traición a Jacobo.

Manuel explica a Julieta la propuesta que hizo a Ciro, mientras que María Fernández, finalmente, da a luz a su bebé. A pesar de todo, parece que la preocupación no tarda en apoderarse tanto de la madre como del marqués de Luján. ¿La razón? El recién nacido no llora, por lo que ambos se temen lo peor. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.