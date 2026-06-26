No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 25 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 439 de Valle Salvaje. De esta forma, fueron testigos de cómo, en mitad de la tormenta que sacude el valle, tan sólo una persona parece capaz de desafiar la voluntad de don Aurelio. Tanto es así que Victoria se ha quedado profundamente sorprendida y descolocada, puesto que la persona que menos esperaba es la única que ha sacado la cara por ella en esas circunstancias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Martín no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para desahogarse, como nunca antes, con Leonor. Todo ello mientras esta ha dado el importantísimo paso de sincerarse con Pepa, dejándole muy claro que es ahora o nunca. ¿Logrará decidirse, de una vez por todas, antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 440 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 26 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Braulio no puede evitar sentirse cada vez más inseguro con Manuela. Don Hernando, por su parte, hace una firme petición a su hija. ¿En qué consiste, exactamente? En que se quede, por el momento y hasta nuevo aviso, en el Valle.

Convencido de que su primo exagera muchísimo y notablemente, Alejo no ha tenido reparos a la hora de proponerle un nuevo plan de conquista. Todo ello mientras un impactante y sorprendente hallazgo de Luisa, Bárbara y Leonor va a cambiarlo todo. Es evidente que estamos ante un punto de inflexión verdaderamente sorprendente que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en esta espectacular historia. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.