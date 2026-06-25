Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 25 de junio: Victoria encuentra compasión en quien menos espera
Capítulo 439 de 'Valle Salvaje'
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia, conscientes de que siempre saben cómo sorprenderlos. El pasado miércoles 24 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 438 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo don Aurelio no ha dudado un solo segundo en imponer a Victoria un castigo público que, como era de esperar, ha conmocionado a todo el valle. Es más, ha sido humillada ante las criadas de palacio. ¡Y todo parece apuntar a que nada ni nadie va a poder impedirlo!
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Braulio se arma de valor para aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir ayuda a Alejo. Y todo para tratar de conseguir, más pronto que tarde, acercarse a Manuela. A pesar de los esfuerzos, parece que la joven no está interesada en él, sino en otra persona. ¿Estamos ante un nuevo y sorprendente punto de inflexión de esta temporada que tantísimo está dando de qué hablar, en muchos aspectos?
¿Qué sucede en el capítulo 439 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 25 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo, en mitad de la tormenta que sacude el valle, solamente una persona es capaz de desafiar la voluntad de don Aurelio, dejando a Victoria completamente descolocada y con la boca abierta.
Hasta tal punto que Victoria termina encontrando cierta compasión en quien menos se lo espera. Lejos de que todo quede ahí, en cuanto a Martín, el joven no duda un solo segundo en desahogarse con Leonor. Todo ello mientras esta lo anima como nunca a sincerarse, de una vez por todas, con Pepa. Parece que es ahora o nunca. ¿Hará caso del consejo antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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