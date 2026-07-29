Liborio García, estrella televisiva de los 90, reaparece en A3: «De repente dejan de llamarte»
Fue presentador de programas como 'Noche de impacto 'o 'El bus'
Liborio García fue una de las caras más reconocidas de nuestra televisión a finales de los años 90 y principios de los años 2000. Le conocimos como reportero en Galicia, pero pronto saltó a la fama como presentador de Noche de impacto y el programa ‘El Bus’ (la respuesta de Antena 3 al Gran Hermano de Telecinco). Tras más de 20 años alejado de las cámaras, el comunicador ha regresado y ha hablado para Y ahora, Sonsoles.
Su faceta como showman le convirtió en todo un animal televisivo. Además, Liborio llegó a compartir plató con grandes estrellas de la talla de Ana Obregón, Silvia Jato o Isabel Gemio.
Pese a su fama, Liborio García lleva años alejado de los focos. A día de hoy, sigue trabajando en la televisión, aunque creando contenido desde detrás de las cámaras.
«Empecé a ver que no contaban tanto conmigo y decidí irme rápidamente a lo mío detrás de las cámaras, a dirigir contenidos», afirma Liborio, «de la misma manera que vino, de repente dejan de llamarte».
«La televisión es complicada. Es un devorador que demanda rostros nuevos».
El presentador, lejos de alejarse del sector audiovisual ha seguido trabajando en él desde Mediapro, empresa donde ha trabajado como director de contenidos y ha participado en la creación y desarrollo de distintos formatos.
Liberto ha aclarado en el programa de Antena 3 que: «Hay menos facilidad para encajar en según qué programas, ya que tienen pensados sus rostros para sus programas».
El comunicador ha admitido en el plató de Atresmedia que: “Ese gusanillo que tiene la televisión sí lo sigo teniendo”. Eso sí, aunque admite que regresaría a ponerse delante de las cámaras, «dependería del programa que fuera», ya que a él le gusta hacer un tipo de periodismo en concreto.
Finalmente, García ha admitido en directo que cuando decidió apartarse del foco mediático, tenía claro que: «·No me importaba dejar de ser famoso».