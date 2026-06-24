No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 23 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 437 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo don Aurelio no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para interrogar a José Luis y Victoria. Pero no todo queda ahí, puesto que no tarda en estallar contra uno de ellos.

De hecho, lo va a someter a un cruel e impactante castigo. Algo que no se ha visto hasta el momento en el Valle y que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Manuela, que todavía continúa convaleciente, no duda un solo segundo en rechazar la propuesta de Braulio de ver junto a él al teatro.

¿Qué sucede en el capítulo 438 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 24 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo don Aurelio no duda un solo segundo en ir contra Victoria. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de imponerle un castigo público que, como no podía ser de otra manera, conmociona a todo el Valle. Es más, parece que nada ni nadie va a poder impedirlo, bajo ningún concepto.

Lejos de que todo quede ahí, van a poder ver cómo Braulio no duda un solo segundo en acercarse hasta Alejo para pedirle ayuda, y todo para tratar de conseguir, de alguna forma, acercarse a Manuela. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que parece que la joven está interesada en otra persona. Todo ello mientras Victoria es humillada ante las criadas del palacio. Una situación que, a buen seguro, va a ser imposible de olvidar. No te pierdas los próximos capítulos de la serie Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.