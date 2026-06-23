No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 19 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 436 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo la actitud del obispo enfada muchísimo a José Luis, puesto que se muestra mucho más frío y autoritario con él. A pesar de todo, lo cierto es que nada es lo que parece.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de observar cómo Manuela se ve en la obligación de guardar reposo en palacio después de su aparatosa caída por las escaleras. Eso sí, la joven sigue sin tener la más mínima idea de quién fue la persona que no tuvo reparos a la hora de empujarla, pero lo que sí tiene claro es que no va a parar hasta dar con su identidad, sin importar en absoluto las consecuencias. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Aurelio ha dejado muy claro que no va a tener ningún tipo de piedad con Victoria.

¿Qué sucede en el capítulo 437 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 22 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo don Aurelio no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para interrogar tanto a José Luis como a Victoria. Es más, no tarda en estallar como nunca antes contra uno de ellos.

Lejos de que todo quede ahí, a uno de ellos va a someterle a un cruel castigo. Algo que nunca jamás se había visto en el Valle y que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. Todavía convaleciente por la caída, Manuela no tiene reparos a la hora de rechazar el plan de Braulio de acudir juntos al teatro. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.