Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 19 de junio: Aurelio confiesa que no tendrá piedad con Victoria
Capítulo 436 de Valle Salvaje
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 18 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 435 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Luisa y Bárbara no dudan un solo segundo en aprovechar la ocasión que se les ha presentado para acorralar a Leonor, y todo con la firme intención de exigirle, de una vez por todas, la verdad sobre Rosalía. ¿Terminará el aya confesando, a pesar de las posibles consecuencias?
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo, en la Casa Grande, Manuela sufre un extraño accidente al caer escaleras abajo. Eso sí, aunque todo parece apuntar que ha sido un pequeño contratiempo, la realidad es bastante diferente, puesto que todo ha sido provocado. Es más que evidente que este gesto no solo no va a pasar desapercibido, sino que tendrá graves consecuencias.
¿Qué sucede en el capítulo 436 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 19 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo la actitud del obispo enfada muchísimo a José Luis, puesto que se muestra profundamente frío y autoritario con él. Aun así, hay que tener en cuenta que absolutamente nada es lo que parece.
Por si fuera poco, van a observar cómo a Manuela no le queda más remedio que guardar reposo en palacio tras su aparatosa caída. Todo ello mientras ni tan siquiera se imagina quién fue el o la que la empujó por las escaleras. A pesar de todo, es más que evidente que la joven no va a quedarse de brazos cruzados y no va a parar hasta descubrir quién se encuentra tras este suceso. Todo ello mientras Aurelio confiesa que no va a tener ningún tipo de piedad con Victoria. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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