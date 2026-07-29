El litro de diésel vuelve a escalar la barrera de los 2 euros en Baleares en plena temporada: la gasolina va a por ellos

El litro de diésel vuelve a escalar la barrera de los 2 euros en Baleares en plena temporada: la gasolina ya los roza en las estaciones de servicio premium de la capital balear como la de la imagen de la plaza Progreso.

Con el barril de Brent jugando en la horquilla de los 90 y 100 dólares, todo apunta a que el precio seguirá al alza en los próximos días por la incertidumbre total que se vive en el avispero de Oriente Medio y el temor a posibles restricciones del suministro mundial de crudo.

En el caso del diésel Nexa, fabricado a partir de materias primas renovables 100 %, ha sido el primer combustible en materializar la ruptura de esta barrera de los dos euros.

Como ya sucediera la primavera pasada, cuando los precios del litro de diésel ya alcanzaron ese guarismo, la historia se repite, pero a peor, porque la incertidumbre en el contexto mundial es máxima, a lo que se suma la total inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y no será porque no se preveía este escenario. La denominada Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares (Aesba) ya advirtió en el arranque del presente mes de julio que las rebajas de impuestos especiales sobre los hidrocarburos propuestas por el Gobierno central «no compensan» la recuperación del IVA al 21%.

Por ello expresaba su «preocupación» ante la publicación del Real Decreto Ley 18/2026, en el que se modifican las medidas excepcionales adoptadas el pasado mes de marzo para paliar las consecuencias de la guerra en Irán en los precios de los hidrocarburos, según ha apuntado Aesba en un comunicado.

De hecho, indicaba esta entidad empresarial que esto, como ha sucedido, iba a suponer una subida de los carburantes desde el 1 de julio, ya que este decreto establecía diferentes medidas para julio, agosto y septiembre. La más destacada es el fin del IVA reducido al 10%, vigente desde el 22 de marzo.

El mismo contempla una reducción de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, susceptibles de modificación en función de la evolución del IPC. Como consecuencia, han recalcado que los consumidores ya advierten un encarecimiento continuado de los carburantes desde el arranque de julio.