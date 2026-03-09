El diésel ya supera la barrera de los dos euros por litro en numerosas gasolineras de Mallorca

El precio del combustible sigue encareciéndose en Mallorca por la guerra desatada en Oriente Medio. En el noveno día de escalada bélica, los precios del diésel han alcanzado su punto más alto en Baleares con hasta dos euros el litro, tan sólo comparable al tope que se alcanzó unos meses después del inicio de la guerra de Ucrania.

Según ha podido comprobar OKBALEARES, en algunas gasolineras de la isla el precio del gasoil ya supera los dos euros el litro, como es el caso de la estación de servicio de la carretera de Muro (Sa Pobla), donde se cobra el diésel a 2,039 euros el litro. Y en la gasolinera de la carretera de Buñola, el precio de la gasolina 95 ha alcanzado los 1,869 euros el litro.

Es decir, actualmente llenar un depósito de 55 litros de diésel costaría un total de 112 euros, mientras que llenarlo de gasolina 95 costaría 102,7 euros, ambas subidas muy significativas si se compara con los precios de hace unos pocos días, cuando apenas se superaban los 1,6 euros el litro.

La segunda estación de servicio más cara de toda la isla de Mallorca es la situada en la calle Convent de Santanyí, donde el precio del diésel se sitúa en los 2,029 euros, mientras que la gasolina 95 ya está en 1,859 euros el litro.

La otra cara de la moneda la ofrece la gasolinera del Camino de Montana de Marratxí. Los precios del gasoil de esta estación de servicio son los más baratos de Mallorca, que se sitúan en 1,527 euros el litro. En cuanto a la gasolina 95, la situada muy próxima a Mercapalma (Coll d’en Rabassa) es la gasolinera que ofrece el precio más bajo (1,529 euros el litro).

Por el momento se desconoce hasta cuánto pueden escalar los precios de los carburantes en Baleares. Los expertos explican que hay una clara tendencia al alza provocada por la escalada bélica, por lo que todo dependerá de cuánto dure este conflicto.

La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán ha tenido efectos devastadores para la economía europea y se está viendo en el precio de los carburantes. Con el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasan cerca de 20 millones de barriles cada día, la inflación se ha desbocado, ya que cabe recordar que Irán es el sexto mayor productor de petróleo del mundo.

La subida de la gasolina y el diesel repercutiría también en otros sectores como el transporte, la cesta de la compra y buena parte de los productos que dependen de la logística. Las empresas podrían elevar los costes y los hogares tendrían menos margen para el consumo, lo que podría enfriar la actividad económica.

De hecho, al tratarse el gasoil de un combustible esencial para el transporte de mercancías y el sector profesional, los transportistas ya han reclamado al Gobierno central que se recuperen las bonificaciones de emergencia para compensar la subida del precio de este carburante.

A través del departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, los profesionales han manifestado «su preocupación por las consecuencias de la situación bélica en Oriente Medio», debido a que afecta a una región clave para el suministro energético mundial y que «está repercutiendo en el alza del combustible».