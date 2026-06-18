No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 17 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 434 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, al sentirse presionado por Enriqueta, Braulio parece que ha fracasado en su primer intento de cortejar a Manuela.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo el joven consigue dejar completamente sin palabras a su madre con una confesión de lo más inesperada, a la par que impactante. Luisa, mientras tanto, ha descubierto algo que tiene estrecha relación con Rosalía. Se trata de una información que la deja completamente en shock, como no podía ser de otra manera. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 435 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 18 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Luisa y Bárbara no dudan un solo segundo en aprovechar la ocasión que se les ha presentado para acorralar, como nunca antes, a Leonor. Y todo para exigirle toda la verdad sobre Rosalía. Es más que evidente que no van a parar hasta conseguir su objetivo, sin importar en absoluto las consecuencias.

¿Terminará el aya confesando toda la verdad? En la Casa Grande, parece que alguien sufre un extraño accidente y cae escaleras abajo. Estamos hablando de Manuela. Eso sí, nada es lo que parece, puesto que esto que ha sucedido en palacio no ha sido producto de la casualidad, puesto que todo ha sido provocado. Estamos ante un nuevo punto de inflexión de esta temporada que tantísimo está dando de qué hablar, en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.