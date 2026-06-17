Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 17 de junio: Pepa y Martín, cada vez más unidos
Capítulo 434 de 'Valle Salvaje'
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 11 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 433 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alejo ha querido aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para animar a Bárbara a hablar claro, de una vez por todas, con Manuela. Pero no solamente eso, sino que acaba siendo testigo de la enorme tensión que existe entre la de Guzmán y su primo.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo Braulio se queda profundamente sorprendido y descolocado, y todo como consecuencia de las intenciones de Enriqueta. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que quiere casar a su hijo con Manuela y hacerlo a la mayor brevedad posible. En la Casa Pequeña, también hemos podido ver cómo todos están profundamente sorprendidos al ver cómo, a pesar de todo lo ocurrido, Victoria no tiene reparos a la hora de creerse ama y señora del lugar. ¡Ninguno de los allí presentes da crédito!
¿Qué sucede en el capítulo 434 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 17 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Braulio no puede evitar sentirse profundamente presionado por Enriqueta, hasta tal punto que, en su primer intento de cortejar a Manuela, termina fracasando. Pero no todo queda ahí, puesto que deja a su madre completamente sin palabras con una confesión de lo más inesperada.
Por si fuera poco, vamos a tener la oportunidad de ver cómo Luisa se ha quedado profundamente descolocada al descubrir algo de Rosalía que le deja completamente en shock, como no podía ser de otra forma. Además, vamos a ser testigos de cómo Pepa y Martín están cada vez más unidos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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