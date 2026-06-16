Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 16 de junio: Alejo anima a Bárbara a sincerarse con Manuela
Capítulo 433 de 'Valle Salvaje'
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 9 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 432 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo por fin se ha producido uno de los momentos más esperados. ¿A qué nos referimos, exactamente? Manuela al fin conoce a Bárbara. Así pues, como era de esperar, no puede evitar sentirse profundamente incómoda.
Entre otras tantas cuestiones, porque parece que la sombra de Leonardo continúa muy presente. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo, de un momento a otro, Victoria ha llegado a la Casa Pequeña como nuevo huésped. Y lo hace dispuesta a poner todo patas arriba, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Como no podía ser de otra manera, todos se quedan verdaderamente impactados y sin palabras. ¡Es algo que no se esperaban, ni mucho menos!
¿Qué sucede en el capítulo 433 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 16 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Alejo no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para animar a Bárbara a que se arme de valor para hablar claro, de una vez por todas, con Manuela. Es más, lo que ni tan siquiera imagina es que acaba presenciando la tensión entre la de Guzmán y su primo.
Braulio, por su parte, se ve sorprendido al descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de Enriqueta. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que está dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para casar a su hijo con Manuela. En la Casa Pequeña, Victoria parece que se cree ama y señora del lugar, por lo que las tensiones con el resto de habitantes de este lugar no tardan en llegar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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