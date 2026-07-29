Olvídate de colgar la ropa como siempre: el método japonés hace que se seque mucho más rápido

Hacer la colada es una de las tareas del hogar que más tiempo consumen, especialmente cuando llega el momento de tender la ropa. En otoño e invierno, se complica todavía más, ya que las prendas tardan mucho en secarse y pueden acabar con ese característico olor a humedad. Para acelerar el secado, conviene seleccionar un buen programa de centrifugado en la lavadora, de forma que la ropa salga con la menor cantidad de agua posible, y tenderla justo al finalizar el lavado.

Aun así, muchas veces con esto no es suficiente, por lo que merece la pena conocer el método japonés que promete secar la ropa mucho más rápido. Se trata de una técnica que se ha hecho muy popular en redes sociales gracias a su sencillez y a los buenos resultados que ofrece. Se trata de una forma de tender la ropa que no sólo reduce el tiempo de secado, sino que también ayuda a minimizar las arrugas, algo especialmente útil en prendas como camisas, blusas o vestidos.

Método japonés para secar la ropa

La clave de este truco consiste en colgar cada prenda en una percha individual, manteniéndola bien estirada para evitar pliegues. De esta manera, el aire circula con mayor facilidad entre la ropa, favoreciendo un secado más rápido y evitando que aparezca olor a humedad. Además, los expertos recomiendan colocar el tendedero cerca de una puerta o una ventana para facilitar la ventilación y reducir la humedad acumulada en la habitación.

En el caso de piezas grandes, como sábanas o mantas, lo mejor es extenderlas sobre el respaldo de una silla o detrás de una puerta para que el aire circule alrededor de ellas. A este sistema se puede añadir el conocido como «secado en curva»: las prendas más cortas se colocan en la parte central del tendedero y las más largas en los extremos, creando una distribución que favorece el paso del aire y acelera el secado.

El truco de la toalla

@soa.josefina TIP SECADO DE ROPA! ¿La ropa no se seca con este frío? 🥶🙈 💡 Ponle una toalla seca dentro del tambor y activa solo la función de centrifugado 🌀🧺 ¡Así absorbe la humedad extra y tu ropa sale muuucho más seca! 🙌🌬️ Y tú conocías este truco? Cuéntame en los comentarios! Si te gusto, dale ❤️, guarda, comenta y comparte! ♬ sonido original – soa.josefina

Con la llegada del otoño y el invierno, tender dentro de casa es la alternativa más práctica, aunque aumenta la humedad ambiental y puede favorecer la aparición de moho. En este contexto, existe un truco que se ha hecho viral en redes sociales: el método de la toalla, que consiste en sacar la mitad de la ropa de la lavadora tras el lavado y centrifugado. Luego, se coloca una toalla grande y seca en el tambor, sobre la ropa restante, y se vuelve a meter la ropa mojada. Al envolver las prendas con la toalla y activar el centrifugado nuevamente, ésta absorbe gran parte de la humedad, dejando la ropa casi seca para tender.

Consejos prácticos

Uno de los fallos más habituales al tender es colocar toda la ropa demasiado junta. Aunque pueda parecer que así se aprovecha mejor el espacio, lo cierto es que el aire apenas circula entre las prendas y la humedad tarda mucho más en desaparecer. Lo más recomendable es dejar una pequeña distancia entre cada pieza para facilitar la ventilación. Si el tendedero se queda pequeño, es mejor hacer dos tandas que llenarlo por completo.

Otra técnica muy útil consiste en alternar la orientación de las prendas al colocarlas en el tendedero. Por ejemplo, una camiseta puede mirar hacia un lado y la siguiente hacia el contrario. Esta distribución crea más espacio entre las prendas, evita que se superpongan y mejora la circulación del aire, favoreciendo un secado más rápido y uniforme.

Las camisas, vestidos, sudaderas o camisetas de tejido grueso se secan más rápido si se cuelgan en perchas. Al quedar extendidas, el aire puede circular tanto por la parte delantera como por la trasera, reduciendo el tiempo de secado y evitando las marcas que dejan las pinzas. Además, las perchas permiten aprovechar mejor la altura del tendedero y ganar espacio para el resto de la colada.

Uno de los errores más frecuentes al tender la ropa es dejarla colgada durante todo el día, incluso cuando ya está completamente seca. Aunque pueda parecer una forma cómoda de organizar las tareas del hogar, la exposición prolongada al sol acaba deteriorando los tejidos y hace que los colores pierdan intensidad con el paso del tiempo.

Finalmente, la ubicación del tendedero influye directamente en la velocidad de secado. Siempre que sea posible, conviene colocarlo en una estancia con buena ventilación, cerca de una ventana abierta o en un lugar donde haya corriente de aire.