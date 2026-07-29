Sánchez ataca las acusaciones populares pero tiene al PSOE personado en 12 casos judiciales contra el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ataca con dureza las acusaciones populares que se han personado en los casos que afectan a su hermano, David Sánchez, o a su esposa, Begoña Gómez. Las considera una «instrumentalización política» al servicio de los intereses de PP y Vox. Sin embargo, el presidente, que ha afirmado que «yo, desde luego, no me sumo a ello», mantiene a su partido, el PSOE, personado en al menos 12 causas judiciales que afectan al PP.

El PSOE, a través de sus servicios jurídicos a nivel nacional, lidera la acusación popular del caso Kitchen. En este procedimiento, en el que se está juzgando una operación policial que, supuestamente, se habría organizado desde el Ministerio del Interior en la época en la que gobernaba el PP y Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, los socialistas piden penas de prisión para la cúpula del ministerio en aquella época, solicitan la imputación por organización criminal, que descarta la Fiscalía, y solicitan reiteradamente la imputación de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En el caso Kitchen, que investiga si la trama que trató de arrebatar y destruir pruebas que supuestamente implicaban al PP y que obrarían en poder del ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, la acusación popular ejercida por el PSOE solicitó además en su día la prisión provisional para el ex asesor policial Andrés Gómez Gordo o incluir al PP como responsable civil.

El PSOE en la Comunidad de Madrid (PSM) está también personado en el caso Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los juzgados de la Plaza Castilla, donde acaba de pedir la ampliación de la instrucción para que, junto a los negocios de González Amador y sus vínculos con la administración madrileña, se añada la investigación por una presunta corrupción en los negocios con el Grupo Quirón.

También sigue personado en el caso Lezo, que investiga las supuestas irregularidades societarias, fiscales y de desvío de fondos a través de otras filiales del Canal de Isabel II en América Latina.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se personó también la federación socialista de la comunidad, el PCPV, en la causa penal que investiga la gestión de la catástrofe de la DANA que arrasó las tierras de la provincia de Valencia. Los socialistas siguen personados y en su día interpusieron una querella penal contra el ex presidente de la comunidad, Carlos Mazón, ante el Tribunal Supremo.

El PSOE sigue personado como acusación popular en las piezas que quedan abiertas por el caso Gürtel, así como también se ha preocupado de estar presente en diferentes casos que se investigan en diversos tribunales autonómicos, como en el TSJ de Murcia, donde ejerce la acusación popular en la trama SMS, en la Audiencia Provincial de Almería, en el caso Mascarillas, que afecta a la Diputación provincial, gobernada por el PP, donde se investiga una presunta red de amaños en contratos menores y cobro de «mordidas» que se habría producido durante la pandemia.

En la Audiencia Provincial de Valladolid se investiga la trama eólica de Castilla y León y el PSOE también está personado como acusación popular, esa figura procesal denostada y públicamente rechazada por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

Lo mismo ocurre con el PSOE de Madrid, que también está personado en el caso Arroyomolinos, una causa por presunta corrupción que afecta a la número 3 del partido de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán. Así, se suceden las personaciones del PSOE en distintos procesos judiciales que afectan al PP.

Denuncias a Vox y a Abascal

Con respecto a Vox, el PSOE fue quien denunció al partido de Santiago Abascal ante la Fiscalía, por presunta financiación irregular, y también llevó al propio Abascal ante la Fiscalía General, por un presunto delito de odio.

Pese a lo que proclama públicamente Pedro Sánchez sobre la acusación popular, el PSOE la ejerce siempre que puede atacar a su rival, el PP. Pero también la utiliza —y la está ejerciendo, de hecho— para mantenerse puntualmente informado de los casos que afectan a sus miembros, cargos en el Ejecutivo o acciones gubernamentales.

Como ejemplo de esta última modalidad, están, entre otros, el caso Hidrocarburos, en el que está implicado también el empresario Víctor de Aldama, o el caso Koldo.

Hay una larga lista de causas y personaciones del PSOE que dejan en entredicho las palabras del presidente del Gobierno, cuando denuncia la utilización partidista y con intencionalidad política y afirma solemnemente que «yo, desde luego, no me sumo a ello».