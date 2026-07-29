A Pilar Sánchez Acera el Gobierno le devuelve el favor

¿Se acuerdan ustedes de Pilar Sánchez Acera, la que fue asesora de Óscar López en Moncloa y se quedó sin memoria en el juicio contra Álvaro García-Ortiz para no tener que reconocer que el Gobierno estaba detrás de la revelación de secretos del ex fiscal general? Durante su comparecencia en el juicio, las contradicciones y lapsus de quien envió a Juan Lobato el correo de la Fiscalía con la información privada del novio de Isabel Díaz Ayuso fueron notables, toda una estrategia para exculpar al máximo responsable del Ministerio Público y, de paso, borrar las huellas de Moncloa en la filtración.

Pues bien, el Gobierno ha decidido premiar la lealtad de la mano derecha de Óscar López a través del nombramiento de su esposo como nuevo director general del Tesoro y Política Financiera. Se da la circunstancia de que Pablo Sánchez-Blanco, marido de Pilar Sánchez Acera, no es funcionario de carrera, algo que ha provocado indignación y estupor a partes iguales, porque es un requisito obligatorio para ocupar un cargo de director general, salvo que se justifique que entre los miles de funcionarios no haya nadie dentro de la Administración que pueda desempeñar dicho puesto.

O sea, que estamos delante de un escándalo en toda regla: Cuerpo enchufa al marido de la socialista que salió en defensa del fiscal general y del Gobierno. Todo muy técnico y muy profesional, sí, señor ministro.

Pablo Sánchez-Blanco ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el Banco de España y en los últimos años había desempeñado responsabilidades relacionadas con la legislación financiera y la supervisión bancaria, por lo que su perfil en el puesto no encaja a priori demasiado. Lo que sirve para concluir que no le han nombrado alto cargo por sus méritos, sino en pago a los servicios prestados por su señora esposa. O sea, no por su currículum, sino por el de Pilar Sánchez Acera.