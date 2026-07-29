El colmo de AENA en Ibiza: denuncian que la ampliación del aeropuerto podría incluir una macrodiscoteca

El colmo de AENA en Ibiza: denuncian que la ampliación del aeropuerto podría incluir la apertura de una discoteca, tal y como sostiene la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON), que ha reclamado máxima transparencia al ente público.

La Junta Directiva de AEON considera innecesaria una nueva discoteca en el aeródromo y alerta a las administraciones competentes de que cualquier establecimiento de ocio en la terminal requiere la licencia municipal de actividad en vigor, así como cumplir la normativa vigente para el resto de las discotecas y salas de fiesta de la isla y de Baleares.

En este sentido, solicitan a AENA, adscrita a ENAIRE que depende orgánicamente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del ministro socialista, Óscar Puente, que aclare expresamente si dicho proyecto cuenta con la correspondiente licencia municipal de actividad otorgada por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, así como con todas las autorizaciones sectoriales que resulten exigibles.

La Junta Directiva de AEON subraya que «una instalación de estas características no puede operar únicamente mediante una declaración responsable, sino que, por la naturaleza de la actividad, debe disponer de todas las autorizaciones administrativas que exige la legislación vigente para un establecimiento de ocio. Es decir, debe contar con la licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia».

Insisten además en que «una instalación ubicada en el aeropuerto debe cumplir estrictamente la normativa en materia de seguridad y evacuación, incluyendo las correspondientes salidas de emergencia directas al exterior, los planes de autoprotección, las medidas contra incendios y todas las condiciones técnicas que la legislación establece para estos establecimientos abiertos al público».

Igualmente, la patronal solicita que se apliquen las mismas reglas relativas a aforos máximos, horarios de apertura y cierre, control de accesos, seguridad, insonorización y resto de requisitos administrativos que actualmente deben cumplir las discotecas y salas de fiesta de Ibiza y de Baleares.

«Lo que pedimos es igualdad ante la ley», añaden. «Si se pretende implantar un establecimiento de ocio nocturno dentro del aeropuerto, con actuaciones o conciertos, debe estar sujeto exactamente a las mismas obligaciones que cualquier empresario que desarrolla esta actividad en la isla. No puede haber operadores de primera y de segunda, según quién promueva el negocio o dónde se ubique. Resulta especialmente preocupante, teniendo en cuenta que los aeropuertos españoles son instalaciones declaradas de interés público, por lo que pedimos las garantías correspondientes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible».

Reclaman máxima transparencia

AEON reclama a AENA que «haga público cualquier proyecto de discoteca o espacio para fiestas en el aeropuerto de Ibiza, para que el sector turístico y la ciudadanía puedan conocer con detalle las características de la instalación, superficie, capacidad, horarios de funcionamiento, modelo de explotación, impacto sobre la movilidad y las autorizaciones administrativas necesarias para su puesta en marcha».

También piden que cualquier procedimiento se tramite mediante concurso público de AENA, con un pliego de condiciones que delimite claramente que se requiere una Licencia de Actividad Calificada de Espectáculos Públicos, donde se acredite solvencia técnica; insonorización, plan de autoprotección y evacuación, control de aforos y seguridad, licencia de propiedad intelectual para reproducir música y garantías de que no interfiera cualquier posible adjudicación, con las concesiones a espacios comerciales, como tiendas y zonas duty free».

La asociación reitera que considera innecesaria otra discoteca más en la isla, este caso en el aeropuerto, y sostiene que «una actuación de estas características afecta a nuestra imagen internacional como destino turístico; a nuestro modelo de convivencia y a la sostenibilidad territorial, razón por la que merece un debate público, dado que el aeropuerto constituye la principal puerta de entrada a Ibiza y se trata de un espacio de titularidad estatal con una evidente proyección internacional».