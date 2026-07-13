La emblemática discoteca Es Paradís de Ibiza aclara que no tiene relación con el litigio de Es Paradise S.A. por administración desleal

La emblemática discoteca Es Paradís de Ibiza, situada en Sant Antoni de Portmany, ha aclarado que no mantiene ninguna relación con la entidad Es Paradise, S.A., mencionada en la noticia publicada por este periódico el pasado 18 de junio sobre un litigio societario por presunta administración desleal.

Dada la similitud entre ambos nombres, Aguileal S.L., sociedad que explota actualmente el conocido negocio de ocio nocturno Es Paradís, ha manifestado que no forma parte de dicho procedimiento judicial. Asimismo, recalcan que no existe ningún vínculo societario, administrativo, familiar ni personal con la empresa mencionada ni con los investigados en la causa.

«Solicitamos que se tenga en cuenta esta aclaración para evitar cualquier confusión entre los lectores, el público general, nuestros clientes y proveedores», concluyen desde la dirección.