Julián Álvarez vuelve al Metropolitano: se ejercita con normalidad a dos días del debut del Atlético en Liga

Día de reencuentros. De Julián Álvarez con el Metropolitano, el estadio donde ha disputado las dos últimas temporadas y donde disputará la que empieza para el Atlético este miércoles contra el Málaga (21:00 horas). Al menos esa es la intención y la voluntad del club. Los rojiblancos se han ejercitado este martes por última vez antes del mencionado partido y lo han hecho con Julián Álvarez como uno más. Habrá que esperar para ver si entra en la lista de convocados.

Simeone no ha contado ni con Solorth, lesionado, ni con el Cuti Romero, que llegó hace pocos días y todavía no se ha consolidado en dinámica de entrenamientos. Se espera que no juegue contra el Málaga. Si lo hace Julián Álvarez o no, es una incógnita. El Barcelona se da de plazo esta semana para acercar algún tipo de posturas, de lo contrario, buscará otro delantero en el mercado. La postura del Atlético es perenne en cuanto a no vender al jugador.

«La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel (Gil Marín, CEO de la entidad) explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián, desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón», dijo Simeone durante la pretemporada del Atlético. La respuesta que ofreció a Julián en privado siguió esa línea.

La conversación entre ambos, lejos de tensiones y tiranteces, se mantuvo en un tono cordial. Simeone le transmitió que, en el apartado deportivo, que es su terreno, le ayudará a crecer individual y así mejorar también el colectivo. Julián sigue con su intención de abandonar el club, pero el Atlético ni ha cambiado ni cambiará su postura. Mantiene la puerta cerrada y cuenta con él para que lidere el proyecto rojiblanco la próxima temporada.